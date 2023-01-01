Викторию Лопыреву заподозрили в романе с мужем Алсу

Сообщалось, что супруг неверен своей жене, а его предполагаемой любовницей называли Анастасию Решетову. А теперь появилась новая претендентка на эту роль. По информации Телеграм-канала "Антиглянец" Абрамов закрутил роман с Викторией Лопыревой. Сама она состоит в браке с Игорем Булатовым, но о том, что этот брак распался говорят уже несколько лет.К слову, Алсу недавно была замечена без обручального кольца. Но представитель артистки в беседе с журналистами заявил, что никакого разлада в семье нет.