К слову, Алсу недавно была замечена без обручального кольца. Но представитель артистки в беседе с журналистами заявил, что никакого разлада в семье нет.
Викторию Лопыреву заподозрили в романе с мужем Алсу
Сегодня, 13:37
В последнее время в СМИ регулярно появляются слухи о проблемах в браке Алсу и Яна Абрамова.
Сообщалось, что супруг неверен своей жене, а его предполагаемой любовницей называли Анастасию Решетову. А теперь появилась новая претендентка на эту роль. По информации Телеграм-канала "Антиглянец" Абрамов закрутил роман с Викторией Лопыревой. Сама она состоит в браке с Игорем Булатовым, но о том, что этот брак распался говорят уже несколько лет.
К слову, Алсу недавно была замечена без обручального кольца. Но представитель артистки в беседе с журналистами заявил, что никакого разлада в семье нет.
К слову, Алсу недавно была замечена без обручального кольца. Но представитель артистки в беседе с журналистами заявил, что никакого разлада в семье нет.
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Ключевые слова: julianews, Ян Абрамов, Алсу, Виктория Лопырева
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Количество просмотров: 1 820
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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