Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Влад Соколовский высказался о разводе с Ритой Дакотой

Сегодня, 00:26
Влад Соколовский и Рита Дакота развелись с громким скандалом в 2018 году.

Влад Соколовский высказался о разводе с Ритой Дакотой
Певица уличила мужа в многочисленных изменах и решила всем об этом рассказать. Эта тема долго обсуждалась в СМИ и сама Дакота этому активно способствовала, раскрывая все новые и новые подробности расставания.

Влад Соколовский высказался о разводе с Ритой Дакотой


Соколовский же предпочитал хранить молчание, но спустя годы решился откровенно рассказать о том периоде.

"Конкретная вина на мне лежала. Я ее осознавал, понимал, что в той ситуации есть пострадавшие, есть виноватые. Мне важно было пройти период самобичевания как человеку, у которого есть совесть. Многие люди начинают просто защищаться. Я в тот момент понял, что для меня важное — не потерять связь с ребенком. Во всех разговорах, со всеми адвокатами, помощниками и лично, я говорил: "Готов на все варианты. Главное — не ограничивайте меня в общении с ребенком", - высказался Влад на канале Александра Добровинского.

Несмотря на обиду, Рита не препятствовала общению Соколовского с дочерью. Со временем бывшие супруги смогли наладить общение и даже проводят время с ребенком в компании друг друга и своих нынешних возлюбленных.

Влад Соколовский высказался о разводе с Ритой Дакотой

← Бритни Спирс оплачивает жилье Сэма Ас...

Ключевые слова: Влад Соколовский, Рита Дакота, julianews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Влад Соколовский будет рядом с Ритой Дакотой на родах
Влад Соколовский ответил на слухи о скорой женитьбе
Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились со своим ребенком на УЗИ
Рита Дакота и Влад Соколовский публикуют снимки из острова
Влад Соколовский высказался о разводе с Ритой Дакотой Влад Соколовский и Рита Дакота развелись с громким скандалом в 2018 году.
Бритни Спирс оплачивает жилье Сэма Асгари На прошлой неделе Бритни Спирс и Сэм Асгари подтвердили новости о своем разводе.
Ксения Бородина высказалась о Алене Шишковой Недавно Алена Шишкова, внешность которой часто критикуют в сети, сделала признание.
Иосиф Пригожин ушел из программы "Звезды сошлись" В прошлом году Иосиф Пригожин решил попробовать себя в новом амплуа.
Марсель рассказал о романе с Ириной Дубцовой Восемь лет назад Ирина Дубцова закрутила роман с молодым продюсером, зазывающим себя Марсель.
Итальянцы пожаловались в полицию на Бьянку Цензори Канье Уэст и его нынешняя жена проводят время в Италии, где шокируют местных жителей своими нарядами.
Екатерина Варнава высказалась о конфликте Иды Галич и Люси Чеботиной Весной этого года между Идой Галич и Люсей Чеботиной разгорелся громки скандал.
Уехавший в США Моргенштерн* хочет обратно в российский шоу-бизнес 25-летний Моргенштерн* (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) уже почти 2 года обитает за границей.
Анджелина Джоли сделала новые татуировки (фото) Несколько недель назад Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно развелись.
Стали известны имена еще четырех участников экстремального реалити «Новые звезды в Африке» В конце июня стартовали съемки нового сезона экстремального реалити «Новые звезды в Африке».
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.