Влад Соколовский высказался о разводе с Ритой Дакотой

Певица уличила мужа в многочисленных изменах и решила всем об этом рассказать. Эта тема долго обсуждалась в СМИ и сама Дакота этому активно способствовала, раскрывая все новые и новые подробности расставания.Соколовский же предпочитал хранить молчание, но спустя годы решился откровенно рассказать о том периоде."Конкретная вина на мне лежала. Я ее осознавал, понимал, что в той ситуации есть пострадавшие, есть виноватые. Мне важно было пройти период самобичевания как человеку, у которого есть совесть. Многие люди начинают просто защищаться. Я в тот момент понял, что для меня важное — не потерять связь с ребенком. Во всех разговорах, со всеми адвокатами, помощниками и лично, я говорил: "Готов на все варианты. Главное — не ограничивайте меня в общении с ребенком", - высказался Влад на канале Александра Добровинского.Несмотря на обиду, Рита не препятствовала общению Соколовского с дочерью. Со временем бывшие супруги смогли наладить общение и даже проводят время с ребенком в компании друг друга и своих нынешних возлюбленных.