Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Дан Милохин попал в полизию в Дубае

Вчера, 23:44
Даня Милохин уже какое-то время не живет в России.

Дан Милохин попал в полизию в Дубае
Сейчас блогер обосновался в ОАЭ, где весело проводит время в компании друзей. Но вчера его настигли неприятности. Милохин опубликовал в запрещенной сети кадры из полицейского участка и попросил подписчиков пожелать ему удачи, а затем перестал выходить на связь.

Дан Милохин попал в полизию в Дубае


Позже он появился в сети и сообщил, что друзья внесли за него залог и вытащили из полиции. А причиной, по которой он туда попал, оказался не пристегнутый ремень безопасности.

Дан Милохин попал в полизию в Дубае


Ранее Даня жаловался на свое нестабильное финансовое положение и не скрывал, что справиться с трудностями ему помогают друзья.

← Бритни Спирс отказалась принимать лек...

Ключевые слова: julianews, Даня Милохин

Количество просмотров: 897
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Даня Милохин заявил о намерении вернуться в Россию после новостей о финансовых трудностях
Даня Милохин и Моргенштерн* попали в ДТП на скутере
Даня Милохин сообщил, что получил сотрясение мозга
Даня Милохин дал первый комментарий после запрета въезда в Украину
Дан Милохин попал в полизию в Дубае Даня Милохин уже какое-то время не живет в России.
Бритни Спирс отказалась принимать лекарства после освобождения из-под опеки Бритни Спирс и Сэм Асгари серьезны в своих намерениях расторгнуть брак.
Маша Малиновская призналась, что сталкивалась с домогательствами 42-летняя звезда канала «Муз-ТВ» Маша Малиновская поделилась откровениями о своей жизни.
Актриса Дженнифер Лоуренс появилась на публике без макияжа (фото) 33-летняя звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс считается одной из самых ярких актрис Голливуда.
Анна Семенович поработала «купидоном» и поженила 12 влюбленных пар 43-летняя певица и актриса Анна Семенович решила на время сменить профессию.
Кристина Бабушкина впервые выложила фото после истории с запрещенными веществами В начале лета 45-летняя звезда сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина оказалась в эпицентре неприятного скандала.
Пэрис Хилтон опубликовала новое фото с повзрослевшим первенцем В начале этого года жизнь светской львицы Пэрис Хилтон кардинально изменилась.
Ольга Рапунцель вновь обвинила экс-мужа Дмитрия Дмитренко в недостойном поведении В семье экс-участников скандального реалити «Дом-2» Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель продолжают кипеть страсти.
Мария Погребняк выложила фото в купальнике и призналась, что набрала лишние килограммы Не так давно стало известно, что 34-летняя жена футболиста Павла Погребняка Мария подала на развод.
Кристина Асмус госпитализирована Недавно Кристина Асмус отправилась в город Шуя Ивановской области, чтобы принять участие в съемках комедии "Обе две".
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.