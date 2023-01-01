Дан Милохин попал в полизию в Дубае

Сейчас блогер обосновался в ОАЭ, где весело проводит время в компании друзей. Но вчера его настигли неприятности. Милохин опубликовал в запрещенной сети кадры из полицейского участка и попросил подписчиков пожелать ему удачи, а затем перестал выходить на связь.Позже он появился в сети и сообщил, что друзья внесли за него залог и вытащили из полиции. А причиной, по которой он туда попал, оказался не пристегнутый ремень безопасности.Ранее Даня жаловался на свое нестабильное финансовое положение и не скрывал, что справиться с трудностями ему помогают друзья.