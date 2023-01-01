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Певица Слава честно рассказала о причинах расставания с Анатолием Данилицким

Сегодня, 12:19
Зимой прошлого года певица Слава (Анастасия Сланевская) объявила о разрыве со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким.

Певица Слава честно рассказала о причинах расставания с Анатолием Данилицким
Однако причины расставания были не известны общественности. В недавнем выпуске «Шоу Воли» артистка решилась на откровения.

По словам Славы, сейчас в их отношениях все более чем хорошо. Но 12 лет назад, когда Анастасия и Анатолий расстались впервые, все было немного иначе. Певица рассказала, что тогда поводом для разрыва стали взаимные измены.

Певица Слава честно рассказала о причинах расставания с Анатолием Данилицким


«Первая причина - я нашла молодого парня, а он нашел себе тоже какую-то молодую дуру», - поведала она в студии.

После этого супруги смогли найти в себе силы на примирение и снова стали жить вместе. Однако в прошлом году эпизод повторился. По словам Славы, Данилицкий развлекался с девушками легкого поведения.

Певица Слава честно рассказала о причинах расставания с Анатолием Данилицким


«Сейчас у меня было очень много работы, а у него было немного работы, он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я обиделась, а потом думаю… Давай домой обратно», - рассказала артистка.

В середине июля Анатолий сделал предложение Анастасии в 28-й раз. Возлюбленные даже обсудили помолвку и, возможно, сыграют свадьбу.

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Ключевые слова: Слава, Анатолий Данилицкий, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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