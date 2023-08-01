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Бритни Спирс заподозрила, что Сэм Асгари работал на ее отца

Сегодня, 16:31
Бритни Спирс и Сэм Асгари находятся в процессе развода.

Бритни Спирс заподозрила, что Сэм Асгари работал на ее отца
Официальная причина расставания - измена певицы. Позже знакомые бодибилдера сообщили, что Сэм устал терпеть выходки жены. После освобождения из-под опеки она отказалась принимать лекарства, что сказалось на ее психике. Муж пытался убедить ее в необходимости лечения, но она с подозрением относилась к препаратам.

Бритни Спирс заподозрила, что Сэм Асгари работал на ее отца


Теперь высказались друзья Бритни. По мнению артистки, ее Асгари работал на ее отца.

"У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с её отцом Джейми с самого начала их отношений. Сэм предоставлял Джейми информацию, которая помогала ему удерживать её под опекой. В обмен на это Сэм получил доступ к ней и её деньгам. Теперь Бритни кажется, что Сэм всё время лгал", - сообщил инсайдер.

Бритни Спирс заподозрила, что Сэм Асгари работал на ее отца


Тем не менее Спирс согласилась оплачивать бывшему элитные апартаменты, стоимость аренды составляет 10 тысяч долларов в месяц.

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Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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