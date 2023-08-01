Бритни Спирс заподозрила, что Сэм Асгари работал на ее отца

Официальная причина расставания - измена певицы. Позже знакомые бодибилдера сообщили, что Сэм устал терпеть выходки жены. После освобождения из-под опеки она отказалась принимать лекарства, что сказалось на ее психике. Муж пытался убедить ее в необходимости лечения, но она с подозрением относилась к препаратам.Теперь высказались друзья Бритни. По мнению артистки, ее Асгари работал на ее отца."У Бритни есть основания полагать, что Сэм тайно работал с её отцом Джейми с самого начала их отношений. Сэм предоставлял Джейми информацию, которая помогала ему удерживать её под опекой. В обмен на это Сэм получил доступ к ней и её деньгам. Теперь Бритни кажется, что Сэм всё время лгал", - сообщил инсайдер.Тем не менее Спирс согласилась оплачивать бывшему элитные апартаменты, стоимость аренды составляет 10 тысяч долларов в месяц.