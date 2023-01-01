Мамам Алены Шишковой рассказала, что ее дочь травили из-за худобы в школьные годы

Модель рассказала, что уже восемь лет страдает анорексией и булимией. Она утверждает, что хотела бы поправиться, но еда и жидкость вызывали жуткие отеки на ее лице, после которых Алену критиковали за увлечение филлерами, в частности Виктория Боня не редко негативно высказывалась о внешности модели. Несколько месяцев она провела в клинике и теперь надеется вернуться к нормальной жизни.А теперь мама Шишиковой рассказала, что ее дочь с детства подвергалась травле из-за своей худобы. Все началось как только Алена закончила детский сад и пошла в школу."Там она на утренниках пела, танцевала, участвовала во всех соревнованиях и конкурсах и не знала, что такое травля со стороны ровесников, комплексы неполноценности, которые навязывали добрые тети в магазинах и поликлиниках дурацкими словами "Тебя родители что, совсем не кормят?", "У нас на таких худых ничего нет". В шесть лет с любимым садиком простились, началась школьная жизнь. Сейчас думаю, а может, не надо было в 6 лет идти в школу? Может, надо было, как я, дождаться семи. Тогда бы в классе она была не самой младшей и беззащитной, а старшей и уверенной в себе", - высказалась Надежда.Надеемся, Алене удастся оставить свои проблемы в прошлом.