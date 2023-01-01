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Беременная Кортни Кардашьян перенесла операцию

Вчера, 23:59
44-летняя Кортни Кардашьян сейчас находится в ожидании своего четвертого ребенка.

Беременная Кортни Кардашьян перенесла операцию
Несколько дней ее супруг Трэвис Баркер прервал гастрольный тур со своей группой Blink-182 и срочно вернулся домой. А Кортни в скором времени заметили у здания госпиталя. Теперь выяснилось, что супруга музыканта чуть не потеряла ребенка.

Беременная Кортни Кардашьян перенесла операцию


"Как человек, у которого в прошлом было три действительно легких беременности, я не была готова к страху перед срочной операцией на плоде. Я не думаю, что кто-то, кто не прошел через подобную ситуацию, может начать понимать это чувство страха, - рассказала Кардашьян.

Беременная Кортни Кардашьян перенесла операцию


Она поблагодарила врачей, которые спасли жизнь ее малышу, и мужа, примчавшегося к ней из другой страны.

← «Я благодарна всем, кто шел со мной вме...

Ключевые слова: julianews, Кортни Кардашьян

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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