Беременная Кортни Кардашьян перенесла операцию

Несколько дней ее супруг Трэвис Баркер прервал гастрольный тур со своей группой Blink-182 и срочно вернулся домой. А Кортни в скором времени заметили у здания госпиталя. Теперь выяснилось, что супруга музыканта чуть не потеряла ребенка."Как человек, у которого в прошлом было три действительно легких беременности, я не была готова к страху перед срочной операцией на плоде. Я не думаю, что кто-то, кто не прошел через подобную ситуацию, может начать понимать это чувство страха, - рассказала Кардашьян.Она поблагодарила врачей, которые спасли жизнь ее малышу, и мужа, примчавшегося к ней из другой страны.