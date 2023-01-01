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Грайм требует у Илона Маска возможности увидеть сына

Сегодня, 14:48
Илон Маск и Граймс расстались в сентябре 2021 года.

Грайм требует у Илона Маска возможности увидеть сына
Через два месяца после этого у них родилась дочь, которую вынашивала суррогатная мать. А еще За два года до этого события у них родился сын.
Кроме этого в 2021 году Шивон Зилис родила близнецов от Маска. Вчера писатель Уолтера Айзексона поделился в сети фотографией, где запечатлены Илон, Шивон и их дети. Но пользователей соцсети больше заинтересовал комментарий, который оставила под постом Граймс.

Грайм требует у Илона Маска возможности увидеть сына


"Скажите Шивон, чтобы она разблокировала меня, и передайте Илону, чтобы он позволил мне увидеть моего сына. Или ответьте, пожалуйста, моему адвокату. До этого момента мне даже не позволяли увидеть фото этих детей, несмотря на то, что ситуация полностью разделила мою семью", - написала певица.
Позже комментарий был удален.

Грайм требует у Илона Маска возможности увидеть сына


К слову, у Маска есть еще пятеро сыновей от его первой жены.

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Ключевые слова: julianews, Илон Маск, Граймс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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