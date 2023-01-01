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Викторию Боню тревожит результат ее пластики

Сегодня, 14:49
Две недели назад Виктория Боня сделала пластическую операцию, и большинство ее подписчиков сошлись во мнении, что зря.

Викторию Боню тревожит результат ее пластики
В добавок к подтяжке верхней части лица, ей вставили импланты под глаза и увеличили и без того не маленькие губы. Кроме этого изменился и нос бывшей участницы "Дома-2", хоть она и утверждает, что его не трогали.

Викторию Боню тревожит результат ее пластики


Еще вчера Виктория рассказывала, что сейчас выглядит не очень из-за отека и скоро станет очень красивой. Но теперь изменения во внешности стали вызывать у нее беспокойство.

"Начинаю волноваться, потому что ко мне подошла девушка, которая узнала мою кепку, а меня — нет. А если вдруг меня люди перестанут узнавать? Ребят, у меня что, нос так сильно изменился? Знаю, нужно время, но когда люди не узнают тебя, но узнают твои кепки — немножко странно. Не знаю, смеяться или плакать", - призналась Боня.

Викторию Боню тревожит результат ее пластики


Переживает и ее бойфренд. Мужчина считает, что Виктория стала похожа на Майкла Джексона.

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Ключевые слова: julianews, Виктория Боня

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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