Викторию Боню тревожит результат ее пластики

В добавок к подтяжке верхней части лица, ей вставили импланты под глаза и увеличили и без того не маленькие губы. Кроме этого изменился и нос бывшей участницы "Дома-2", хоть она и утверждает, что его не трогали.Еще вчера Виктория рассказывала, что сейчас выглядит не очень из-за отека и скоро станет очень красивой. Но теперь изменения во внешности стали вызывать у нее беспокойство."Начинаю волноваться, потому что ко мне подошла девушка, которая узнала мою кепку, а меня — нет. А если вдруг меня люди перестанут узнавать? Ребят, у меня что, нос так сильно изменился? Знаю, нужно время, но когда люди не узнают тебя, но узнают твои кепки — немножко странно. Не знаю, смеяться или плакать", - призналась Боня.Переживает и ее бойфренд. Мужчина считает, что Виктория стала похожа на Майкла Джексона.