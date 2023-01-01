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Бывший муж Бритни Спирс хочет увеличить сумму алиментов

Сегодня, 09:18
Согласно решению суда сыновья Бритни Спирс с раннего детства проживают со своим отцом.

Бывший муж Бритни Спирс хочет увеличить сумму алиментов
Певица все эти годы выплачивает им немаленькие алименты. На данный момент их сумма составляет 40 000 долларов в месяц. Но в скором времени ее старшему сыну исполнится 18 лет, и мать более не должна будет оказывать ему финансовую поддержку. Хотя Бритни заявляет, что и не против этого делать в обход его отца. Но Федирлайн похоже не рад такому раскладу и хочет увеличить сумму, которую выплачивает его бывшая жена.

Бывший муж Бритни Спирс хочет увеличить сумму алиментов


"Сумма рассчитывалась из того, что каждый из них проводит с детьми 50 процентов времени. Но реальность такова, что дети находились у Бритни 0 процентов от этого времени на протяжении долгих лет", - сообщил инсайдер.

Стоит отметить, что мальчики сами не хотят встречаться с матерью, так как им не нравится ее поведение. Бритни же надеется наладить отношения с сыновьями, хоть и не видела их около двух лет.

Бывший муж Бритни Спирс хочет увеличить сумму алиментов

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Ключевые слова: Бритни Спирс, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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