Бывший муж Бритни Спирс хочет увеличить сумму алиментов

Певица все эти годы выплачивает им немаленькие алименты. На данный момент их сумма составляет 40 000 долларов в месяц. Но в скором времени ее старшему сыну исполнится 18 лет, и мать более не должна будет оказывать ему финансовую поддержку. Хотя Бритни заявляет, что и не против этого делать в обход его отца. Но Федирлайн похоже не рад такому раскладу и хочет увеличить сумму, которую выплачивает его бывшая жена."Сумма рассчитывалась из того, что каждый из них проводит с детьми 50 процентов времени. Но реальность такова, что дети находились у Бритни 0 процентов от этого времени на протяжении долгих лет", - сообщил инсайдер.Стоит отметить, что мальчики сами не хотят встречаться с матерью, так как им не нравится ее поведение. Бритни же надеется наладить отношения с сыновьями, хоть и не видела их около двух лет.