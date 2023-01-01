Линда вышла замуж за Джеральда в 1987 году, они прожили в браке шесть лет. Модель говорит, что издевательства супруга имели границы, ведь он зарабатывал на ней деньги - например, он не бил её по лицу, чтобы на съёмках не были видны синяки. Она признаётся, что разорвать абьюзивные отношения не так просто, как может показаться со стороны: "Я готова была отдать абсолютно всё, что у меня есть, лишь бы снова обрести свободу. Он отпустил меня только после того, как убедился, что получит то, что хочет". Сам Мари отрицает все обвинения.
Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии
Вчера, 22:10
Супермодель приняла участие в документальном проекте Apple TV+, посвящённом модельному бизнесу.
Линда Евангелиста не первая, кто обвинил директора европейского отделения агентства "Elite Model Management" Джеральда Мари в сексуальном насилии и домогательствах - такие же обвинения в его адрес прозвучали ещё три года назад сразу от семи женщин. Линда упоминает их в своём рассказе в фильме и восхищается их мужеством. Модель надеется, что справедливость всё равно будет восстановлена и "придурки", подобные её супругу, будут думать дважды и бояться, тогда как женщины станут более сильными и перестанут ощущать себя один на один с мучителем.
Линда вышла замуж за Джеральда в 1987 году, они прожили в браке шесть лет. Модель говорит, что издевательства супруга имели границы, ведь он зарабатывал на ней деньги - например, он не бил её по лицу, чтобы на съёмках не были видны синяки. Она признаётся, что разорвать абьюзивные отношения не так просто, как может показаться со стороны: "Я готова была отдать абсолютно всё, что у меня есть, лишь бы снова обрести свободу. Он отпустил меня только после того, как убедился, что получит то, что хочет". Сам Мари отрицает все обвинения.
Линда вышла замуж за Джеральда в 1987 году, они прожили в браке шесть лет. Модель говорит, что издевательства супруга имели границы, ведь он зарабатывал на ней деньги - например, он не бил её по лицу, чтобы на съёмках не были видны синяки. Она признаётся, что разорвать абьюзивные отношения не так просто, как может показаться со стороны: "Я готова была отдать абсолютно всё, что у меня есть, лишь бы снова обрести свободу. Он отпустил меня только после того, как убедился, что получит то, что хочет". Сам Мари отрицает все обвинения.
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Ключевые слова: Линда Евангелиста, natalinews
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Количество просмотров: 1 040
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии Супермодель приняла участие в документальном проекте Apple TV+, посвящённом модельному бизнесу.
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