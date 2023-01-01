Линда Евангелиста обвинила бывшего мужа в насилии

Линда Евангелиста не первая, кто обвинил директора европейского отделения агентства "Elite Model Management" Джеральда Мари в сексуальном насилии и домогательствах - такие же обвинения в его адрес прозвучали ещё три года назад сразу от семи женщин. Линда упоминает их в своём рассказе в фильме и восхищается их мужеством. Модель надеется, что справедливость всё равно будет восстановлена и "придурки", подобные её супругу, будут думать дважды и бояться, тогда как женщины станут более сильными и перестанут ощущать себя один на один с мучителем.Линда вышла замуж за Джеральда в 1987 году, они прожили в браке шесть лет. Модель говорит, что издевательства супруга имели границы, ведь он зарабатывал на ней деньги - например, он не бил её по лицу, чтобы на съёмках не были видны синяки. Она признаётся, что разорвать абьюзивные отношения не так просто, как может показаться со стороны: "Я готова была отдать абсолютно всё, что у меня есть, лишь бы снова обрести свободу. Он отпустил меня только после того, как убедился, что получит то, что хочет". Сам Мари отрицает все обвинения.