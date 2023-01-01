Гуф рассказал о своих отношениях с Юлией Королевой

Рэпер на этот раз не стал пытаться сохранить семью, а нанял адвоката, чтобы тот уладил все юридические вопросы. Но на первом судебном заседании Юлия попросила судью дать им время на примирение.А несколько дней назад, когда Алексей Долматов отмечал день рождения, Королева решила поздравить его в соцсети, намекнув на то, что между ними опять любовь. Но спустя несколько часов пост был удален, а рэпер оказывается и не помышляет вернуться к бывшей. Более того, за ее страничкой он не следит, так как недоволен тем, что она регулярно демонстрирует свое тело."Я давно не слежу за ней, месяца два, наверное. И я не знаю, что она про меня писала. Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести. Это не единственная причина, но одна из основных. Когда разведут, я выдохну. А пока мне просто стыдно. Я не смотрю ее соцсети. Мне противно", - заявил Гуф в интервью Super.Он считает, что Королева решила его припугнуть, подав на развод, но просчиталась. После неудавшегося поздравления Юлия заблокировала Алексея в соцсети. Вот такая вот непостоянная девушка.