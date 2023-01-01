Гуф рассказал о своих отношениях с Юлией Королевой

А несколько дней назад, когда Алексей Долматов отмечал день рождения, Королева решила поздравить его в соцсети, намекнув на то, что между ними опять любовь. Но спустя несколько часов пост был удален, а рэпер оказывается и не помышляет вернуться к бывшей. Более того, за ее страничкой он не следит, так как недоволен тем, что она регулярно демонстрирует свое тело.
"Я давно не слежу за ней, месяца два, наверное. И я не знаю, что она про меня писала. Я три года пытался убедить ее скромнее вести себя в соцсетях, но для этой девушки это пустые слова, ей всю дорогу плевать на то, что говорит муж. Я не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести. Это не единственная причина, но одна из основных. Когда разведут, я выдохну. А пока мне просто стыдно. Я не смотрю ее соцсети. Мне противно", - заявил Гуф в интервью Super.
Он считает, что Королева решила его припугнуть, подав на развод, но просчиталась. После неудавшегося поздравления Юлия заблокировала Алексея в соцсети. Вот такая вот непостоянная девушка.