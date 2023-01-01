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"Я замучалась": Слава рассказала о проблемах со здоровьем

Сегодня, 15:29
Еще летом певица Слава рассказала о том, что хирург Хайдаров провел ей неудачную пластическую операцию.

"Я замучалась": Слава рассказала о проблемах со здоровьем
Она осталась настолько недовольна своей внешностью, что целый год усердно заливала свое горе алкоголем. А теперь певица пожаловалась на проблемы со здоровьем. Вот уже долгое время она не может избавиться от кашля.

"Я замучалась": Слава рассказала о проблемах со здоровьем


"Я реально замучилась. Мои близкие друзья из других городов пишут, что у них такая же проблема. Я жутко от него устала, потому что слабость, начинаются головные боли", - пожаловалась Слава.

"Я замучалась": Слава рассказала о проблемах со здоровьем


Ей не помогли антибиотики и гормональные препараты. Но по словам певицы, вести концертную деятельность кашель ей не мешает.

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Ключевые слова: слава, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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