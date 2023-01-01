"Я замучалась": Слава рассказала о проблемах со здоровьем

Она осталась настолько недовольна своей внешностью, что целый год усердно заливала свое горе алкоголем. А теперь певица пожаловалась на проблемы со здоровьем. Вот уже долгое время она не может избавиться от кашля."Я реально замучилась. Мои близкие друзья из других городов пишут, что у них такая же проблема. Я жутко от него устала, потому что слабость, начинаются головные боли", - пожаловалась Слава.Ей не помогли антибиотики и гормональные препараты. Но по словам певицы, вести концертную деятельность кашель ей не мешает.