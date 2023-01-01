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Экс-жена Тимура Родригеза впервые высказалась о разводе с шоуменом

Сегодня, 12:29
В начале сентября 43-летний шоумен Тимур Родригез объявил о разводе с женой Анной.

Экс-жена Тимура Родригеза впервые высказалась о разводе с шоуменом
Супруги прожили вместе 16 лет и за это время успели обзавестись двумя сыновьям — Мигелем и Даниэлем. На вопросы о причинах расставания артист не отвечал и просил не доставать с этим же экс-супругу.

Впрочем, Анна вроде как и не особо переживает о разводе. На странице своего блога женщина выложила ироничный пост и намекнула, что расставание с Тимуром случилось не на хорошей ноте, и она даже подумывает устроить праздник в честь этого события.

Экс-жена Тимура Родригеза впервые высказалась о разводе с шоуменом


«Одни соболезнования… Почему бы не поздравить и вообще не устроить по этому поводу праздник?! Мне нравится наблюдать за происходящим, потому что нас к нашему счастью ведут иногда очень жесткой тропой, потому что сами мы не понимаем, когда уйти надо, а знающие люди пишут стихи, уходят на пике (извините). Надеюсь, вы меня понимаете», — написала женщина.

Анна добавила, что последний год не проживает в России. Называть страну пребывания она не стала, лишь намекнула, что это может быть Италия или Франция, а может и Испания или Португалия.

Экс-жена Тимура Родригеза впервые высказалась о разводе с шоуменом


Подписчики Анны поддержали бывшую жену Родригеза и выразили надежду, что ее женское счастье не за горами.

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Ключевые слова: Анна Керимова, Тимур Родригез, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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