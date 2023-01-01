Ирина Дубцова рассказала о последствиях операции у Тимура Хайдарова

Но хирург в своих высказываниях не раз относил ее к числу довольных пациентов, а СМИ просили комментарий. В итоге терпение Ирины лопнуло, и она попросила Хайдарова больше ее не упоминать. А Любовь Успенская написал пост о том, что Дубцова уже долгое время лечится после операции Хайдарова. После этого победительнице "Фабрики звезд" не удалось избежать вопросов. Несколько лет назад она решила удалить у Хайдарова импланты. Результат ее не устроил и через месяц он провел повторную операцию. В итоге певица обратилась к другому врачу."Потом избавлялась от фиброза через три года. Раньше он не образовывается. Трубить на каждом углу? Просить компенсации? Мне компенсации и скандала не нуно было. Я молча переделала за свои деньги", - рассказала Дубцова.После она заявила, что не хочет больше обсуждать эту тему и попросила оставить ее в покое.