Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

У Светланы Светличной диагностировали пневмонию

Вчера, 20:14
Светлана Светличная с осени прошлого года находится в психиатрической клинике.

У Светланы Светличной диагностировали пневмонию
Сегодня стало известно, что ее здоровье ухудшилось. Актриса пожаловалась на боли в груди, а медики сделав рентген, обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. К счастью, болезнь не запущена, а состояние Светличной оценивается как стабильное.

У Светланы Светличной диагностировали пневмонию


Невестка Светличной уверяет, что актриса чувствует себя хорошо и ее жизни ничего не угрожает. А врачи делают все, чтобы ускорить ее выздоровление. Ранее у Светланы диагностировали болезнь Альцгеймера. Но по словам Марии Ивашевой, что насильно ее в клинике не удерживают.

У Светланы Светличной диагностировали пневмонию

← Александр Петров рассказал, как сдела...

Ключевые слова: julianews, Светлана Светличная

Количество просмотров: 1 053
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
"Алчная невестка": Лариса Гузеева высказалась о семье Светланы Светличной
Сын Светланы Светличной хочет отправить её в клинику
Сын Светланы Светличной заявил о её пропаже
Подруга Светланы Светличной заявила, что у актрисы деменция
У Светланы Светличной диагностировали пневмонию Светлана Светличная с осени прошлого года находится в психиатрической клинике.
Александр Петров рассказал, как сделал предложение своей девушке Недавно Александр Петров удивил всех своей женитьбой на девушке по имени Вика.
Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards Это была первая, в своем роде, церемония.
Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет 43-летняя Вика Боня вот уже несколько недель не показывает свое лицо.
Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку 33-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец сейчас отдыхает на жарком курорте.
Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью 59-летняя экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина в последнее время гораздо реже выходит в свет.
Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии Недавно 33-летняя блогерша Ида Галич брала аскезу на алкоголь и вредные продукты.
Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева на телевидении уже давно.
Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола 57-летняя певица Наталья Штурм часто удивляет поклонников неожиданными откровениями.
Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня Несколько дней назад завершился показ реалити-шоу «Сердце Клавы».
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.