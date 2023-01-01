У Светланы Светличной диагностировали пневмонию

Сегодня стало известно, что ее здоровье ухудшилось. Актриса пожаловалась на боли в груди, а медики сделав рентген, обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. К счастью, болезнь не запущена, а состояние Светличной оценивается как стабильное.Невестка Светличной уверяет, что актриса чувствует себя хорошо и ее жизни ничего не угрожает. А врачи делают все, чтобы ускорить ее выздоровление. Ранее у Светланы диагностировали болезнь Альцгеймера. Но по словам Марии Ивашевой, что насильно ее в клинике не удерживают.