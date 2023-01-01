Невестка Светличной уверяет, что актриса чувствует себя хорошо и ее жизни ничего не угрожает. А врачи делают все, чтобы ускорить ее выздоровление. Ранее у Светланы диагностировали болезнь Альцгеймера. Но по словам Марии Ивашевой, что насильно ее в клинике не удерживают.
У Светланы Светличной диагностировали пневмонию
Вчера, 20:14
Светлана Светличная с осени прошлого года находится в психиатрической клинике.
Сегодня стало известно, что ее здоровье ухудшилось. Актриса пожаловалась на боли в груди, а медики сделав рентген, обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. К счастью, болезнь не запущена, а состояние Светличной оценивается как стабильное.
Невестка Светличной уверяет, что актриса чувствует себя хорошо и ее жизни ничего не угрожает. А врачи делают все, чтобы ускорить ее выздоровление. Ранее у Светланы диагностировали болезнь Альцгеймера. Но по словам Марии Ивашевой, что насильно ее в клинике не удерживают.
Невестка Светличной уверяет, что актриса чувствует себя хорошо и ее жизни ничего не угрожает. А врачи делают все, чтобы ускорить ее выздоровление. Ранее у Светланы диагностировали болезнь Альцгеймера. Но по словам Марии Ивашевой, что насильно ее в клинике не удерживают.
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Ключевые слова: julianews, Светлана Светличная
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Количество просмотров: 1 053
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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У Светланы Светличной диагностировали пневмонию Светлана Светличная с осени прошлого года находится в психиатрической клинике.
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