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"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе

Вчера, 17:46
С тех пор, как от Веры Брежневой прозвучала фраза про её новый альбом, где она кратко озвучила факт краха брака с Константином Меладзе (фраза звучала, как: "Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском «Дякую». Слушайте сердцем"), - более артистка про развод не говорила.

"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе
Но не так давно в одном своём интервью она призналась:

"Будто все разрушилось, разрушилась вся моя прошлая жизнь, даже я сама. Но с каждым днем, проходя через разные трудности, я понимаю, что становлюсь все сильнее. И в этом еще больше правды и истины. Очень страшно уходить в неизвестное, очень страшно отпускать свое прошлое. Мы были так счастливы, а сейчас это чувствуется, словно совсем другая жизнь, и пора начать все сначала. Каждое утро мы начинаем все заново и выбираем свой путь. Кем мы станем завтра – только нам выбирать".

"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе


Все эти слова поклонники приписали к ситуации в мире и разводу Брежневой. Ну, а что, довольно дипломатично озвученные мысли. Можно применить к любой сфере нынешней жизни Веры.

"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе


"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе

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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 2 002
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе С тех пор, как от Веры Брежневой прозвучала фраза про её новый альбом, где она кратко озвучила факт краха брака с Константином Меладзе (фраза звучала, как: "Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском «Дякую». Слушайте сердцем"), - более артистка про развод не говорила.
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