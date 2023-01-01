"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе

С тех пор, как от Веры Брежневой прозвучала фраза про её новый альбом, где она кратко озвучила факт краха брака с Константином Меладзе (фраза звучала, как: "Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском «Дякую». Слушайте сердцем"), - более артистка про развод не говорила.

Но не так давно в одном своём интервью она призналась:"Будто все разрушилось, разрушилась вся моя прошлая жизнь, даже я сама. Но с каждым днем, проходя через разные трудности, я понимаю, что становлюсь все сильнее. И в этом еще больше правды и истины. Очень страшно уходить в неизвестное, очень страшно отпускать свое прошлое. Мы были так счастливы, а сейчас это чувствуется, словно совсем другая жизнь, и пора начать все сначала. Каждое утро мы начинаем все заново и выбираем свой путь. Кем мы станем завтра – только нам выбирать".Все эти слова поклонники приписали к ситуации в мире и разводу Брежневой. Ну, а что, довольно дипломатично озвученные мысли. Можно применить к любой сфере нынешней жизни Веры.