"Были так счастливы": Вера Брежнева с горечью высказалась о разводе

"Будто все разрушилось, разрушилась вся моя прошлая жизнь, даже я сама. Но с каждым днем, проходя через разные трудности, я понимаю, что становлюсь все сильнее. И в этом еще больше правды и истины. Очень страшно уходить в неизвестное, очень страшно отпускать свое прошлое. Мы были так счастливы, а сейчас это чувствуется, словно совсем другая жизнь, и пора начать все сначала. Каждое утро мы начинаем все заново и выбираем свой путь. Кем мы станем завтра – только нам выбирать".
Все эти слова поклонники приписали к ситуации в мире и разводу Брежневой. Ну, а что, довольно дипломатично озвученные мысли. Можно применить к любой сфере нынешней жизни Веры.