Звезда сериала "Деффчонки" Анастасия Денисова объявила о расставании с мужем

Настя радовалась тому, что муж понимает и поддерживает её во всём и они совсем не конфликтуют."Богдан — абсолютно неконфликтный человек. У него отсутствует ген конфликтности и обидчивости. Я, например, не знаю, как так можно",- говорила Денисова.Более того, он принял её с двумя детьми, чему она даже удивилась." Юра — мой сын, а Андрей — мой брат, которого я усыновила. Это долгая и грустная история, но, наверное, она имеет отношение и к нашей истории любви с Богданом. Есть такое понятие — женщины поймут — как «взял женщину с ребёнком». Для меня это стало одним из определяющих факторов в отношениях с Богданом. Когда я ему объяснила ситуацию, что я — девушка с такими «обстоятельствами», он сказал: «Ну и что? Это же твой сын. Мне нужна ты. Значит, и твой сын». Это решило всё. Романтика — это понятно, но когда тебе мужчина говорит такие вещи — даже, возможно, не понимая пока степени всей ответственности — другой дороги нет. Мы пережили вместе кучу проблем, сложных моментов. Я приняла решение усыновить брата после трагической истории с отцом, и Богдан сказал мне: «Ты хорошо подумала?» Я ответила: «Наверное, я не совсем осознаю, что меня ждёт, но выбора у меня нет». И он ответил: «Тогда и у меня нет». Это стало вторым решающим фактором. Для нас наличие детей — исходное, данность",- вспоминала Настя.Что касается первого родного ребёнка, то в 19 лет во время учебы в ГИТСе Анастасия родила сына Юрия. Его отцом стал мужчина по имени Владислав, с которым Денисова проживала в незарегистрированном браке. Но построить семью с отцом ребенка актриса так и не смогла.Так вот Богдан стал папой для обоих мальчиков. Но, к сожалению, временно. Теперь пара объявила о расставании."Каждый пошел просто своей дорогой. Поменялись просто интересы и каждый занимается своей жизнью и строит свою карьеру. Мы выбрали оба карьеру",- с грустью вздохнула Денисова.При этом она не исключает, что уже сейчас у Богдана есть кто-то. Так может быть и не в карьере дело... ну, или не только в ней.