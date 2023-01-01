Катя Лель дала едкий комментарий относительно развода с мужем

Теперь же 5 декабря брак был официально расторгнут. Известно, что это решение приняла Катя ещё летом 2023 года.
Но бумаги подписаны, как это бывает, только сейчас.
О том, что случилось Лель высказалась кратко и довольно жёстко, давая понять, что говорить об этом не желает:
"Комментарий дать не могу. А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго".
Действительно, Катя не была из тех, кто спекулирует на "выворачивании своего грязного белья".
Интересно, после развода что-то поменяется или нет?