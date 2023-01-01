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Катя Лель дала едкий комментарий относительно развода с мужем

Сегодня, 17:09
Певица Катя Лель развелась с мужем Игорем Кузнецовым.

Катя Лель дала едкий комментарий относительно развода с мужем
Тогда ещё молодые люди познакомились на концерте. В 2008 году они поженились. Их союз просуществовал солидных 18 лет, а в браке — 15. Супруги воспитывали дочь Эмилию.

Теперь же 5 декабря брак был официально расторгнут. Известно, что это решение приняла Катя ещё летом 2023 года.

Но бумаги подписаны, как это бывает, только сейчас.

Катя Лель дала едкий комментарий относительно развода с мужем


О том, что случилось Лель высказалась кратко и довольно жёстко, давая понять, что говорить об этом не желает:

"Комментарий дать не могу. А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго".

Действительно, Катя не была из тех, кто спекулирует на "выворачивании своего грязного белья".

Интересно, после развода что-то поменяется или нет?

← Ида Галич пришла на вечеринку со своим...

Ключевые слова: Катя Лель

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Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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