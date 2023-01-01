Катя Лель дала едкий комментарий относительно развода с мужем

Тогда ещё молодые люди познакомились на концерте. В 2008 году они поженились. Их союз просуществовал солидных 18 лет, а в браке — 15. Супруги воспитывали дочь Эмилию.Теперь же 5 декабря брак был официально расторгнут. Известно, что это решение приняла Катя ещё летом 2023 года.Но бумаги подписаны, как это бывает, только сейчас.О том, что случилось Лель высказалась кратко и довольно жёстко, давая понять, что говорить об этом не желает:"Комментарий дать не могу. А зачем вам эта информация? Это личная информация. Вы живите своей жизнью, кайфуйте. Спасибо. Всего доброго".Действительно, Катя не была из тех, кто спекулирует на "выворачивании своего грязного белья".Интересно, после развода что-то поменяется или нет?