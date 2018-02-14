"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть

Позагорать рядом с Линдси Пелас будет довольно проблематично, ведь мало того, что на не все будут глазеть, придётся отбиваться от поклонников, так еще и на животе спокойно не полежать.
Линдси Пелас (Lindsey Pelas) обрела популярность в сети благодаря груди 8-ого размера.
Несмотря на огромные объемы, тело Пелас не выглядит громоздким, а бюст довольно гармонично смотрится на теле блондинки.
В данный момент за Инстаграм Линдси @lindseypelas следит 8.4 млн человек.
И мы уверены, что после этого поста, количество подписчиков увеличится еще на десяток человек.
Ключевые слова: Линдси Пелас
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Автор: Mysha
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