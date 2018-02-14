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"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть

Сегодня, 14:12
Об этой красотке говорит вся зарубежная аудитория Инстаграм. Пора и нам познакомиться с этой леди.

"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть
Позагорать рядом с Линдси Пелас будет довольно проблематично, ведь мало того, что на не все будут глазеть, придётся отбиваться от поклонников, так еще и на животе спокойно не полежать.

"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть


Линдси Пелас (Lindsey Pelas) обрела популярность в сети благодаря груди 8-ого размера.

"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть


Несмотря на огромные объемы, тело Пелас не выглядит громоздким, а бюст довольно гармонично смотрится на теле блондинки.

"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть


В данный момент за Инстаграм Линдси @lindseypelas следит 8.4 млн человек.

"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть


И мы уверены, что после этого поста, количество подписчиков увеличится еще на десяток человек.

"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть


"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть


"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть


"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть

← Саша Савельева прячет беременный животик за Викторией Дайнеко

Ключевые слова: Линдси Пелас

Количество просмотров: 4 095
Автор: Mysha

Автор фото: Автор не определен. Если вы являетесь автором, то сообщите администрации для урегулирования юридических формальностей.

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