"Горячее" тело Линдси Пелас не даст вам уснуть

Позагорать рядом с Линдси Пелас будет довольно проблематично, ведь мало того, что на не все будут глазеть, придётся отбиваться от поклонников, так еще и на животе спокойно не полежать.Линдси Пелас (Lindsey Pelas) обрела популярность в сети благодаря груди 8-ого размера.Несмотря на огромные объемы, тело Пелас не выглядит громоздким, а бюст довольно гармонично смотрится на теле блондинки.В данный момент за Инстаграм Линдси @lindseypelas следит 8.4 млн человек.И мы уверены, что после этого поста, количество подписчиков увеличится еще на десяток человек.