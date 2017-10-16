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Нюшу заподозрили в увеличении губ

Сегодня, 10:21
Известная певица Нюша является активным пользователем Сети, она часто делится со своими подписчиками новостями из личной жизни.

Нюшу заподозрили в увеличении губ
На днях в микроблоге Нюши появился снимок, на котором она продемонстрировала свой новый наряд для светской вечеринки. Но фолловеры не оценили платье звезды, обрушившись на исполнительницу с критикой.

Нюшу заподозрили в увеличении губ


Не только наряд Нюши был раскритикован, также многие поклонники решили, что певица прибегла к помощи пластических хирургов, увеличив свои губы. Мне же кажется, эффект увеличенных губ создался лишь из-за того, что Нюша на снимке их надула.

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 4 381
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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