Не только наряд Нюши был раскритикован, также многие поклонники решили, что певица прибегла к помощи пластических хирургов, увеличив свои губы. Мне же кажется, эффект увеличенных губ создался лишь из-за того, что Нюша на снимке их надула.
Нюшу заподозрили в увеличении губ
Сегодня, 10:21
Известная певица Нюша является активным пользователем Сети, она часто делится со своими подписчиками новостями из личной жизни.
На днях в микроблоге Нюши появился снимок, на котором она продемонстрировала свой новый наряд для светской вечеринки. Но фолловеры не оценили платье звезды, обрушившись на исполнительницу с критикой.
Не только наряд Нюши был раскритикован, также многие поклонники решили, что певица прибегла к помощи пластических хирургов, увеличив свои губы. Мне же кажется, эффект увеличенных губ создался лишь из-за того, что Нюша на снимке их надула.
Не только наряд Нюши был раскритикован, также многие поклонники решили, что певица прибегла к помощи пластических хирургов, увеличив свои губы. Мне же кажется, эффект увеличенных губ создался лишь из-за того, что Нюша на снимке их надула.
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Ключевые слова: Нюша
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Количество просмотров: 4 381
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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