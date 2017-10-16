Нюшу заподозрили в увеличении губ

На днях в микроблоге Нюши появился снимок, на котором она продемонстрировала свой новый наряд для светской вечеринки. Но фолловеры не оценили платье звезды, обрушившись на исполнительницу с критикой.Не только наряд Нюши был раскритикован, также многие поклонники решили, что певица прибегла к помощи пластических хирургов, увеличив свои губы. Мне же кажется, эффект увеличенных губ создался лишь из-за того, что Нюша на снимке их надула.