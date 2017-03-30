Певица Юлия Беретта поделилась необычными секретами красоты

Оказалось, что певица доверилась профессионалам и посетила известный Центр Ручной Пластики Юрия Андреевича Волынкина, который находится в Москве (Островной пр., 8)."Привет, мои хорошие! Я лежу на одной процедуре... Девочки! Особенно вас - хочу познакомить с Юрием Андреевичем. Что я хочу сказать? Эта процедура волшебная, для нас она просто необходима, потому что никакой спорт, никакое питание не поможет нам убрать наши проблемные зоны, а у каждой, я уверена, они есть. Поэтому существует Ручная Пластика - под руководством создателя и основателя Юрия Андреевича Волынкина. ruchnaya-plastika.ru Только здесь можно сделать процедуру правильно. Всё вам рассказала, все свои секреты, дорогие мои. Будьте красивы и будьте здоровы."- рассказала Юлия в блоге и опубликовала видео, сделанное во время посещения центра:Так же на видео Беретта показала, как выглядит процедурная и интерьер центра.