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Певица Юлия Беретта поделилась необычными секретами красоты

Сегодня, 12:25
Певица Юлия Беретта выглядит невероятно молодо. Оказалось, что это заслуга не только матушки-природы. В своем Instagram Юлия раскрыла секреты своего цветущего внешнего вида.

Певица Юлия Беретта поделилась необычными секретами красоты
Оказалось, что певица доверилась профессионалам и посетила известный Центр Ручной Пластики Юрия Андреевича Волынкина, который находится в Москве (Островной пр., 8).

Певица Юлия Беретта поделилась необычными секретами красоты


"Привет, мои хорошие! Я лежу на одной процедуре... Девочки! Особенно вас - хочу познакомить с Юрием Андреевичем. Что я хочу сказать? Эта процедура волшебная, для нас она просто необходима, потому что никакой спорт, никакое питание не поможет нам убрать наши проблемные зоны, а у каждой, я уверена, они есть. Поэтому существует Ручная Пластика - под руководством создателя и основателя Юрия Андреевича Волынкина. ruchnaya-plastika.ru Только здесь можно сделать процедуру правильно. Всё вам рассказала, все свои секреты, дорогие мои. Будьте красивы и будьте здоровы."

- рассказала Юлия в блоге и опубликовала видео, сделанное во время посещения центра:



Так же на видео Беретта показала, как выглядит процедурная и интерьер центра.

Певица Юлия Беретта поделилась необычными секретами красоты


Певица Юлия Беретта поделилась необычными секретами красоты

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Ключевые слова: Юлия Беретта

Количество просмотров: 2 743
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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