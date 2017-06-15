Поклонники Джулии Робертс едва узнали актрису на свежих фото

50-летняя Джулия Робертс с семьей проводит отпуск на Гавайях, где её и подловили фотографы. Снимок сделан в одном из живописных парков архипелага - звезда с супругом Дэнни Модером наблюдают за тремя своими детьми, расположившимися прямо на траве.В кадре Робертс выглядит настолько ужасно, что поклонники теряются в догадках - либо это просто неудачный ракурс, либо актриса без фотошопа действительно выглядит именно так. "Вид просто жуткий, выглядит старше своего возраста" - пишут пользователи сети.