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Поклонники Джулии Робертс едва узнали актрису на свежих фото

Сегодня, 03:33
В сети появились снимки с семейного пикника актрисы Джулии Робертс.

Поклонники Джулии Робертс едва узнали актрису на свежих фото
50-летняя Джулия Робертс с семьей проводит отпуск на Гавайях, где её и подловили фотографы. Снимок сделан в одном из живописных парков архипелага - звезда с супругом Дэнни Модером наблюдают за тремя своими детьми, расположившимися прямо на траве.

Поклонники Джулии Робертс едва узнали актрису на свежих фото


Поклонники Джулии Робертс едва узнали актрису на свежих фото


В кадре Робертс выглядит настолько ужасно, что поклонники теряются в догадках - либо это просто неудачный ракурс, либо актриса без фотошопа действительно выглядит именно так. "Вид просто жуткий, выглядит старше своего возраста" - пишут пользователи сети.

Поклонники Джулии Робертс едва узнали актрису на свежих фото

← Остаётся только молиться: озвучен диа...

Ключевые слова: Джулия Робертс

Количество просмотров: 494
Автор: Katarina

Автор фото: sivtimes.com, pinkvilla.com, hollywoodreporter.com

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