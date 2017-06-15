В кадре Робертс выглядит настолько ужасно, что поклонники теряются в догадках - либо это просто неудачный ракурс, либо актриса без фотошопа действительно выглядит именно так. "Вид просто жуткий, выглядит старше своего возраста" - пишут пользователи сети.
Поклонники Джулии Робертс едва узнали актрису на свежих фото
Сегодня, 03:33
В сети появились снимки с семейного пикника актрисы Джулии Робертс.
50-летняя Джулия Робертс с семьей проводит отпуск на Гавайях, где её и подловили фотографы. Снимок сделан в одном из живописных парков архипелага - звезда с супругом Дэнни Модером наблюдают за тремя своими детьми, расположившимися прямо на траве.
В кадре Робертс выглядит настолько ужасно, что поклонники теряются в догадках - либо это просто неудачный ракурс, либо актриса без фотошопа действительно выглядит именно так. "Вид просто жуткий, выглядит старше своего возраста" - пишут пользователи сети.
В кадре Робертс выглядит настолько ужасно, что поклонники теряются в догадках - либо это просто неудачный ракурс, либо актриса без фотошопа действительно выглядит именно так. "Вид просто жуткий, выглядит старше своего возраста" - пишут пользователи сети.
← Остаётся только молиться: озвучен диа...
Ключевые слова: Джулия Робертс
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Количество просмотров: 494
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: sivtimes.com, pinkvilla.com, hollywoodreporter.com
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Автор фото: sivtimes.com, pinkvilla.com, hollywoodreporter.com
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