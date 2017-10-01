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Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту

Вчера, 12:02
Звезды российского шоу-бизнеса всегда выглядят ухоженно и изящно. Но мы понимаем, что в этом заслуга не только природной красоты.

Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту
На официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube стали появляться интервью с известными персонами прекрасного пола о методе ручной безоперационной коррекции фигуры авторства Юрия Волынкина.

Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту


Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту


Ведёт рубрику - журналист, продюсер, победительница реалити-шоу «Холостяк» Олеся Ермакова.



Катерина Шпица, Юлия Беретта, Ирина Ортман, Алеса Качер, Алена Водонаева - далеко не полный список звёздных клиенток Центра.

Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту


Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту


Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту


«В планах большая серия интервью наших медийных друзей о результатах, которые они получили от наших мастеров. Остерегайтесь мошенников, Центр Ручная Пластика® только один, в Москве на Островном проезде, ученик тоже, только один - Фёдор.»

- рассказывает Юрий Андреевич Волынкин (автор метода и основатель направления).

Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту




Центр Ручная Пластика® - 24 года практики метода, 14 лет Центру, 2 патента на метод (1996г.,2008г.), 4 международные награды в области эстетической медицины. Издана книга о методе "Ручная Пластика" (2003г., 2010 г.).


Официальный сайт - ruchnaya-plastika.ru
instagram.com/ruchnaya_plastika_volynkin/
facebook.com/ruchnayaplastika/
vk.com/ruchnaya_plastika_volynkin

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Ключевые слова: ручная пластика, Юрий Волынкин

Количество просмотров: 3 627
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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