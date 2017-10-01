Катерина Шпица, Ирина Ортман, Алена Водонаева рассказали, как сохранить женскую красоту

Звезды российского шоу-бизнеса всегда выглядят ухоженно и изящно. Но мы понимаем, что в этом заслуга не только природной красоты.

На официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube стали появляться интервью с известными персонами прекрасного пола о методе ручной безоперационной коррекции фигуры авторства Юрия Волынкина.Ведёт рубрику - журналист, продюсер, победительница реалити-шоу «Холостяк» Олеся Ермакова.Катерина Шпица, Юлия Беретта, Ирина Ортман, Алеса Качер, Алена Водонаева - далеко не полный список звёздных клиенток Центра.«В планах большая серия интервью наших медийных друзей о результатах, которые они получили от наших мастеров. Остерегайтесь мошенников, Центр Ручная Пластика® только один, в Москве на Островном проезде, ученик тоже, только один - Фёдор.»- рассказывает Юрий Андреевич Волынкин (автор метода и основатель направления).Центр Ручная Пластика® - 24 года практики метода, 14 лет Центру, 2 патента на метод (1996г.,2008г.), 4 международные награды в области эстетической медицины. Издана книга о методе "Ручная Пластика" (2003г., 2010 г.).Официальный сайт - ruchnaya-plastika.ruinstagram.com/ruchnaya_plastika_volynkin/facebook.com/ruchnayaplastika/vk.com/ruchnaya_plastika_volynkin