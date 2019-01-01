Певица Анна Седокова шокировала состоянием кожи. Пятна по всему лицу и телу

Больше всего пострадал живот."#Крапивница отстой. Это я, как человек, испытавший все круги ада с этим странным заболеванием вам говорю. Не хотела говорить, но поняла, что это может поддержать тех, кто тоже страдает от этой напасти. Мы не одни и вместе мы справимся!На видео в карусели все ясно. Последние 3 недели, каждое утро я просыпалась от жуткого зуда. Я открывала глаза и ощущала новую припухлость на лице. Пятна то появлялись в разных местах, то внезапно пропадали. Я пряталась, надевала очки и кепки, пыталась как-то замаскировать это, постоянно накладывая тональный крем. И, конечно, читала комментарии о том, что я с отёкшим лицом от пластических операций. Читала и молчала.А началось все с парочки пятен. Кажется, на шее. Я думала, что само пройдёт. Не прошло. С каждым днём становилось все «красивее». Самое неприятное, что вместе с красными пятнами на лице и теле у меня, как сказали врачи, отекали внутренние органы. В горле был ком. Становилось тяжело дышать. Моя доктор предупредила, что отек очень опасен и теперь, мне обязательно носить с собой в сумочке шприц и лекарство на всякий случай.Итак, что я сейчас знаю о моей болезни, что знают о ней доктора? Да ничего конкретного. Причины появления не известны, это не аллергия на продукты или цветения. Говорят, она появляется на фоне нервного стресса. Вот я помню, как начала играть в театре, очень боялась, что не справлюсь и на последней репетиции у меня впервые опухла губа. Пару дней назад у меня случился острый приступ. Вот поэтому этот пост я пишу вам, делая капельницу.Я хочу сказать огромное спасибо моим друзьям и близким за то, что вытягиваете меня из этого кошмара. Никогда не забуду @rudovanata, примчавшуюся ко мне с уколом прямо на спектакль и в гримерке поставившую мне укол.@galichida, давшую мне телефоны доктора и медсестричек с маминой работы. Мою прекрасную доктора косметолога @anargulartagalieva, каждый день переживающую за меня. И самого важного человека, который каждый день мазал мои раны и заставлял принимать лекарства.Вчера, после публикации фото мне написали десятки людей с точно такой же проблемой, и я решилась показать то, что со мной".Поклонники пожелали Анне как можно скорее найти решение проблемы и поправить здоровье.Обновление. Кстати, час назад бодрая Анна Седокова в чёрном боди сняла селфи в ванной. Это был рекламный пост, но видно, что Седокова чувствует себя намного лучше, чем вчера: