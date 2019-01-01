Хирург Сергей Блохин дал профессиональный комментарий о разрыве импланта в груди Леры Кудрявцевой

Не только понять почему, но и своими глазами увидеть, как это происходит, мы смогли на странице популярного и известного в нашей стране хирурга Сергея Николаевича Блохина instagram.com/s.n.blohin.
В Инстаграм @s.n.blohin он не только подробно рассказал, о том, что на самом деле происходит при повреждении импланта, но и успокоил многотысячную публику, взбудораженную новостью о лопнувшем импланте Леры Кудрявцевой.
В своё время с грудными имплантами попрощались Николь Кидман, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс, Кортни Лав и другие. Сделав это более тихо, не вызывая всеобщего ажиотажа пугающими формулировками.
Ознакомившись с интервью Сергея Николаевича, можно спокойно выдохнуть и планировать операцию по обретению желанного размера груди, не беспокоясь о последствиях.
По его словам, риск получить опасные для жизни последствия при разрыве или несущественном повреждении импланта - равен нулю, а аллергические реакции на гель, содержащиеся в имплантах, возникают в 100 раз реже, чем реакции на тушь или губную помаду.
Пациенты могут годами ходить с разорванным имплантом, не переживая о трагических последствиях, ведь когезивный гель, находящийся внутри импланта чем-то напоминает мармелад - который ни течь, ни тем более куда- либо вытекать не может. Более того, при установке импланта, организм вырабатывает обволакивающую его капсулу, за пределы которой ничего выйти не способно.
Относительно разрыва - да, такое случается, но это естественная реакция материала, из которого сделаны стенки импланта на многолетние заломы, образованные в ходе эксплуатации. Ничего критического собой эта ситуация не представляет.
Поэтому, весь ажиотаж вокруг новости о лопнувшем импланте Леры Кудрявцевой, мы можем спокойно аккумулировать и считать не более чем привычной склонностью современных артистов создавать вокруг себя будоражащие хайповые истории!