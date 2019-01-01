Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Хирург Сергей Блохин дал профессиональный комментарий о разрыве импланта в груди Леры Кудрявцевой

Сегодня, 11:35
Известный хирург Сергей Николаевич Блохин прокомментировал недавнее заявление Леры Кудрявцевой о лопнувшем импланте в груди.

Хирург Сергей Блохин дал профессиональный комментарий о разрыве импланта в груди Леры Кудрявцевой
Сергей Николаевич уверен - шокирующие последствия лопнувшего импланта - не более чем вымысел.

Не только понять почему, но и своими глазами увидеть, как это происходит, мы смогли на странице популярного и известного в нашей стране хирурга Сергея Николаевича Блохина instagram.com/s.n.blohin.

В Инстаграм @s.n.blohin он не только подробно рассказал, о том, что на самом деле происходит при повреждении импланта, но и успокоил многотысячную публику, взбудораженную новостью о лопнувшем импланте Леры Кудрявцевой.

Хирург Сергей Блохин дал профессиональный комментарий о разрыве импланта в груди Леры Кудрявцевой


В своё время с грудными имплантами попрощались Николь Кидман, Виктория Бекхэм, Бритни Спирс, Кортни Лав и другие. Сделав это более тихо, не вызывая всеобщего ажиотажа пугающими формулировками.

Ознакомившись с интервью Сергея Николаевича, можно спокойно выдохнуть и планировать операцию по обретению желанного размера груди, не беспокоясь о последствиях.

По его словам, риск получить опасные для жизни последствия при разрыве или несущественном повреждении импланта - равен нулю, а аллергические реакции на гель, содержащиеся в имплантах, возникают в 100 раз реже, чем реакции на тушь или губную помаду.

Пациенты могут годами ходить с разорванным имплантом, не переживая о трагических последствиях, ведь когезивный гель, находящийся внутри импланта чем-то напоминает мармелад - который ни течь, ни тем более куда- либо вытекать не может. Более того, при установке импланта, организм вырабатывает обволакивающую его капсулу, за пределы которой ничего выйти не способно.

Относительно разрыва - да, такое случается, но это естественная реакция материала, из которого сделаны стенки импланта на многолетние заломы, образованные в ходе эксплуатации. Ничего критического собой эта ситуация не представляет.

Поэтому, весь ажиотаж вокруг новости о лопнувшем импланте Леры Кудрявцевой, мы можем спокойно аккумулировать и считать не более чем привычной склонностью современных артистов создавать вокруг себя будоражащие хайповые истории!

← Модель Виктория Коротаева представит Россию на уникальном конкурсе кра...

Ключевые слова: Сергей Блохин

Количество просмотров: 2 392
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/s.n.blohin

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Супруг Леры Кудрявцевой обнародовал ее беременность
Поклонники обсуждают беременность Леры Кудрявцевой
Фанаты поражены фотографиями Леры Кудрявцевой с разницей в 10 лет
Наконец состоялась встреча Леры Кудрявцевой с супругом
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Хирург Сергей Блохин дал профессиональный комментарий о разрыве импланта в груди Леры Кудрявцевой Известный хирург Сергей Николаевич Блохин прокомментировал недавнее заявление Леры Кудрявцевой о лопнувшем импланте в груди.
Модель Виктория Коротаева представит Россию на уникальном конкурсе красоты Виктория Коротаева с успехом прошла отбор на международный конкурс, где во главу угла ставится именно «природная» красота девушек.
Словно сёстры: селфи 43-летней Риз Уизерспун и её 20-летней дочери удивило сеть Актриса Риз Уизерспун опубликовала в своём блоге новое фото с дочкой.
Блогер Лиля Правда поделилась, чем желание на Новый Год отличается от желания в любой другой день Блогер Лиля Правда предложила своей аудитории в Инстаграм и всем желающим научиться правильно загадывать желания в Новогоднюю ночь.
Звезды фильма «Вторжение» и знаменитые гости появились на премьере в Москве В столичном кинотеатре "Октябрь" прошла большая премьера новой картины режиссера Фёдора Бондарчука "Вторжение".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.