Большинство увидевших снимки сошлось во мнении, что Проскурякова без грима выглядит моложе и похожа на "юную девочку". "Как же дома хорошо! Там, где любимый рядом))) #всятакаядомашняя #домялюблютебя #семья" - подписала снимок Юлия.
Юлия Проскурякова показала коллаж из своих фото без капли макияжа
28.02.17 / 19:59
Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова обновила блог свежими фото.
Для большинства звездных блогов является редкостью даже один снимок без макияжа, а Юлия отважилась опубликовать целую подборку. Подписчики по достоинству оценили такую смелость и похвалили звезду.
Большинство увидевших снимки сошлось во мнении, что Проскурякова без грима выглядит моложе и похожа на "юную девочку". "Как же дома хорошо! Там, где любимый рядом))) #всятакаядомашняя #домялюблютебя #семья" - подписала снимок Юлия.
Большинство увидевших снимки сошлось во мнении, что Проскурякова без грима выглядит моложе и похожа на "юную девочку". "Как же дома хорошо! Там, где любимый рядом))) #всятакаядомашняя #домялюблютебя #семья" - подписала снимок Юлия.
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Ключевые слова: Юлия Проскурякова
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Количество просмотров: 9 776
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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