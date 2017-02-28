Юлия Проскурякова показала коллаж из своих фото без капли макияжа

Для большинства звездных блогов является редкостью даже один снимок без макияжа, а Юлия отважилась опубликовать целую подборку. Подписчики по достоинству оценили такую смелость и похвалили звезду.Большинство увидевших снимки сошлось во мнении, что Проскурякова без грима выглядит моложе и похожа на "юную девочку". "Как же дома хорошо! Там, где любимый рядом))) #всятакаядомашняя #домялюблютебя #семья" - подписала снимок Юлия.