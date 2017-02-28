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Юлия Проскурякова показала коллаж из своих фото без капли макияжа

28.02.17 / 19:59
Супруга певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова обновила блог свежими фото.

Юлия Проскурякова показала коллаж из своих фото без капли макияжа
Для большинства звездных блогов является редкостью даже один снимок без макияжа, а Юлия отважилась опубликовать целую подборку. Подписчики по достоинству оценили такую смелость и похвалили звезду.

Юлия Проскурякова показала коллаж из своих фото без капли макияжа


Большинство увидевших снимки сошлось во мнении, что Проскурякова без грима выглядит моложе и похожа на "юную девочку". "Как же дома хорошо! Там, где любимый рядом))) #всятакаядомашняя #домялюблютебя #семья" - подписала снимок Юлия.

Юлия Проскурякова показала коллаж из своих фото без капли макияжа


Юлия Проскурякова показала коллаж из своих фото без капли макияжа

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Ключевые слова: Юлия Проскурякова

Количество просмотров: 9 776
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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