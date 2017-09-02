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Пелагея не могла спать во время работы в "Голосе"

Сегодня, 12:57
В этом сезоне популярного телепроекта "Голос" зрители снова увидят в креслах наставников привычный состав: Александр Градский, Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея.

Пелагея не могла спать во время работы в "Голосе"
На днях Пелагея посетила передачу "Вечерний Ургант" и побеседовала с Иваном Ургантом. Певица призналась, что работа в проекте очень напряженная, и она даже лишилась сна.

Пелагея не могла спать во время работы в "Голосе"


«Я потеряла сон. Я очень переживала, я вообще достаточно нервическая… Я очень ответственно отношусь к тому, что меня будет очень много в телевизоре, особенно в эти выходные. Мне бы хотелось не раздражать», – поделилась певица.

Пелагея не могла спать во время работы в "Голосе"


Пелагея призналась, что очень скучала по проекту, и когда ей предложили вернуться, она даже не стала раздумывать и сразу согласилась.

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Ключевые слова: Пелагея, Иван Ургант

Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

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