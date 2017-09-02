Пелагея не могла спать во время работы в "Голосе"

На днях Пелагея посетила передачу "Вечерний Ургант" и побеседовала с Иваном Ургантом. Певица призналась, что работа в проекте очень напряженная, и она даже лишилась сна.«Я потеряла сон. Я очень переживала, я вообще достаточно нервическая… Я очень ответственно отношусь к тому, что меня будет очень много в телевизоре, особенно в эти выходные. Мне бы хотелось не раздражать», – поделилась певица.Пелагея призналась, что очень скучала по проекту, и когда ей предложили вернуться, она даже не стала раздумывать и сразу согласилась.