Модель Натали Соболева стала «девушкой месяца» журнала FHM

Натали Соболева, одна из самых признанных и титулованных российских красавиц, эта красотка заслуженно стала “девушкой месяца” по версии индийского журнала FHM.Натали откровенно ответила на вопросы о своих привычках, о самом экстремальном поступке своей жизни, а также покорила мужские сердца откровенной фотосессией. Сама Натали считает, что быть раскованной и сексуальной ей помогает сочетание дисциплины во всем и богатого жизненного опыта и советует всем девушкам отбросить ханжескую стеснительность и смело вызывать своего партнёра на откровенный разговор.«Идеальный мужчина, мужчина, который только одним взглядом может возбудить во мне желание»- призналась Натали.Натали Соболева победительница и финалистка международных конкурсов красоты и обладательница многочисленных титулов: Miss summer international 2016, Top Model World Russian Beauty 2016, Mrs Greate Russia2016, Grand Prix Mrs Russian Beauty2016, и др. В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:Региональный директор конкурса красоты миссис Великая РусьПрезидент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»Президент регионального отделения федерации профессионального боксаПрезидент регионального отделения федерации смешанных единоборствПочитать интервью и полюбоваться фотографиями Натали можно по ссылке: fhmindia.com/social-media-girls/russian-model-sexy-and-sharp