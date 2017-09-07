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Модель Натали Соболева стала «девушкой месяца» журнала FHM

Сегодня, 14:13
Супермодель, общественный деятель, победительница и финалистка международных конкурсов красоты Натали Соболева стала «девушкой месяца» по версии популярного мужского журнала FHM India.

Модель Натали Соболева стала «девушкой месяца» журнала FHM
Натали Соболева, одна из самых признанных и титулованных российских красавиц, эта красотка заслуженно стала “девушкой месяца” по версии индийского журнала FHM.

Модель Натали Соболева стала «девушкой месяца» журнала FHM


Натали откровенно ответила на вопросы о своих привычках, о самом экстремальном поступке своей жизни, а также покорила мужские сердца откровенной фотосессией. Сама Натали считает, что быть раскованной и сексуальной ей помогает сочетание дисциплины во всем и богатого жизненного опыта и советует всем девушкам отбросить ханжескую стеснительность и смело вызывать своего партнёра на откровенный разговор.

«Идеальный мужчина, мужчина, который только одним взглядом может возбудить во мне желание»

- призналась Натали.

Модель Натали Соболева стала «девушкой месяца» журнала FHM


Натали Соболева победительница и финалистка международных конкурсов красоты и обладательница многочисленных титулов: Miss summer international 2016, Top Model World Russian Beauty 2016, Mrs Greate Russia2016, Grand Prix Mrs Russian Beauty2016, и др. В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей:

Региональный директор конкурса красоты миссис Великая Русь
Президент фонда продвижение IT-технологий в Росси «Крылья мира»
Президент регионального отделения федерации профессионального бокса
Президент регионального отделения федерации смешанных единоборств

Почитать интервью и полюбоваться фотографиями Натали можно по ссылке: fhmindia.com/social-media-girls/russian-model-sexy-and-sharp

Модель Натали Соболева стала «девушкой месяца» журнала FHM

← Поклонники остались в восторге от отк... Наконец удалось выяснить, как выгляди... →

Ключевые слова: Натали Соболева

Количество просмотров: 6 084
Автор: Mysha

Автор фото: журнал FHM

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