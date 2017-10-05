Марина Зудина шокировала поклонников, сделав откровенное признание

Супруги женаты уже более двадцати лет и всегда удивляют полной идиллией в своих отношениях. На днях Марина посетила передачу "Судьба человека" Бориса Корчевникова и впервые заговорила об аборте, сделанном в молодости.«Я не знаю, что больший грех – сломать жизнь другому человеку, которого ты любишь, или же пойти на сознательное прерывание беременности. Я не знаю, что больший грех. Считайте, что решение об аборте – это было мое решение. Понимаете, мы оба жалеем… Да, он знал, что я иду. Но не надо драматизировать, это было мое решение.В этом не было ничьей вины. Была моя вина, вот и все. Я не помню, что он тогда сказал, и не хочу помнить. Я забыла, и у меня двое детей», – говорит актриса.По словам Зудиной, после рождения детей в ее отношениях с супругом начались проблемы, но к счастью они смогли их преодолеть.