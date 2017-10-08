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Поклонники начали переживать за Бьянку из-за синяков на теле

Сегодня, 16:43
Известная певица Бьянка активно ведет свой микроблог в Инстаграм, рассказывая подписчикам о том, что происходит в ее жизни.

Поклонники начали переживать за Бьянку из-за синяков на теле
На днях же фолловеры по-настоящему испугались за здоровье исполнительницы, которая опубликовала фотографию, на котором можно заметить огромный синяк на ее ноге. Но Бьянка поспешила успокоить фанатов, сопроводив снимок хэштегом #ежиквтумане, таким образом дав понять, что просто неудачно стукнулась в темноте.

Поклонники начали переживать за Бьянку из-за синяков на теле


Поклонники пожелали быть Бьянке был более осмотрительной, чтобы не навредить своему здоровью.

Поклонники начали переживать за Бьянку из-за синяков на теле

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Ключевые слова: Бьянка

Количество просмотров: 3 276
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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