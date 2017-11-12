Лайма Вайкуле пояснила информацию о конкуренции с Аллой Пугачевой

Все знают, что Лайма активно сотрудничала с композитором Раймондом Паулсом, тогда исполнительница была особенно известной. Но всегда ходят слухи о соперничестве Вайкуле с Аллой Пугачевой.«У меня и мысли никогда не было, что я с кем-то конкурирую, - признается Лайма. - Долгое время я не знала, что существует такая вещь, как зависть. Ты не можешь нравиться всем. Это нормально. Мне тоже не все нравятся. Мы с Аллой Пугачевой два овна, и, наверное, это тоже имеет значение. Мы очень похоже реагируем на все. Я легко отношусь к тому, что Раймонд пишет еще для кого-то. Уверена, что Алла – так же. Нет переживаний и обид, что он должен быть только со мной. Наоборот, мне лестно, что Раймонд Палус до меня писал Алле, и я очень рада, и у нас с Аллой хорошие отношения».Напомним, что этим летом в микроблоге Максима Галкина часто появлялись совместные снимки двух певиц, они много времени проводили вместе во время отдыха Примадонны в Прибалтике.