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Ксения Бородина спровоцировала очередной скандал с Ольгой Бузовой

Вчера, 22:23
До этого момента Ольга Бузова и Ксения Бородина ограничивались намеками на тему взаимоотношений между ними, оставляя в социальных сетях комментарии о настоящих подругах.

Ксения Бородина спровоцировала очередной скандал с Ольгой Бузовой
Вот только имен и фамилий они не называли, и их поклонникам оставалось только догадываться о ком идет речь.

Ксения Бородина спровоцировала очередной скандал с Ольгой Бузовой


И вот Бородина решила, что пора уже перестать говорить намеками, и открыто призналась, что они не подруги с Ольгой Бузовой, а просто коллеги по работе.

Ксения Бородина спровоцировала очередной скандал с Ольгой Бузовой


Вспомнила она и о Кате Жуже, которая до недавнего времени считалась её очень хорошей подружкой и которую она «протащила» на Дом 2 в качестве ведущей. Так вот и о ней мнение у Бородиной резко поменялось в последнее время и Ксюша без прямо сказала, что для этого человека понятия искренней дружбы не существует.

Ксения Бородина спровоцировала очередной скандал с Ольгой Бузовой


Так что, Бузовой еще повезло и она для Бородиной «просто коллега».

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 10 582
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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