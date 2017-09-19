Ксения Бородина спровоцировала очередной скандал с Ольгой Бузовой

Вот только имен и фамилий они не называли, и их поклонникам оставалось только догадываться о ком идет речь.И вот Бородина решила, что пора уже перестать говорить намеками, и открыто призналась, что они не подруги с Ольгой Бузовой, а просто коллеги по работе.Вспомнила она и о Кате Жуже, которая до недавнего времени считалась её очень хорошей подружкой и которую она «протащила» на Дом 2 в качестве ведущей. Так вот и о ней мнение у Бородиной резко поменялось в последнее время и Ксюша без прямо сказала, что для этого человека понятия искренней дружбы не существует.Так что, Бузовой еще повезло и она для Бородиной «просто коллега».