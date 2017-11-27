Холли Берри делится снимками с отдыха с молодым избранником

О том, что знаменитая актриса Холли Берри закрутила роман с молодым бойфрендом, 35-летним Александром Грантом, общественность узнала в конце сентября.
Влюбленные официально подтвердили свои отношения, слухи о которых ходили уже длительное время. 51-летняя Холли редко выходит в свет с новым бойфрендом, но вот снимками с отдыха делится охотно.
«Проживаю лучшие дни своей жизни», - сообщила актриса фолловерам.
Холли относится к числу тех знаменитостей, которые не любят афишировать свою личную жизнь, но судя по всему актриса счастлива с новым избранником.
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