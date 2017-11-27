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Холли Берри делится снимками с отдыха с молодым избранником

Сегодня, 10:15
О том, что знаменитая актриса Холли Берри закрутила роман с молодым бойфрендом, 35-летним Александром Грантом, общественность узнала в конце сентября.

Холли Берри делится снимками с отдыха с молодым избранником
Влюбленные официально подтвердили свои отношения, слухи о которых ходили уже длительное время. 51-летняя Холли редко выходит в свет с новым бойфрендом, но вот снимками с отдыха делится охотно.

Холли Берри делится снимками с отдыха с молодым избранником


«Проживаю лучшие дни своей жизни», - сообщила актриса фолловерам.

Холли Берри делится снимками с отдыха с молодым избранником


Холли относится к числу тех знаменитостей, которые не любят афишировать свою личную жизнь, но судя по всему актриса счастлива с новым избранником.

Холли Берри делится снимками с отдыха с молодым избранником

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Ключевые слова: Холли Берри

Количество просмотров: 2 041
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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