Кейт Миддлтон показала округлившийся животик

По сообщениям западных изданий, герцогиню, ожидающую рождения третьего ребенка, перестал мучить токсикоз и теперь она будет появляться на различных мероприятиях значительно чаще. В художественном музее, который Миддлтон посетила на днях, она появилась в элегантном платье и туфлях на шпильке. Дополнил образ клатч в тон обуви.Приталенный наряд, разумеется, не смог скрыть растущий животик герцогини. Пользователи сети также не могли не отметить, что Кейт слегка набрала вес и у неё появились "пухлые щечки".