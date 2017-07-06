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Кейт Миддлтон показала округлившийся животик

Вчера, 21:47
Беременная Кейт Миддлтон посетила художественный музей в Лондоне.

Кейт Миддлтон показала округлившийся животик
По сообщениям западных изданий, герцогиню, ожидающую рождения третьего ребенка, перестал мучить токсикоз и теперь она будет появляться на различных мероприятиях значительно чаще. В художественном музее, который Миддлтон посетила на днях, она появилась в элегантном платье и туфлях на шпильке. Дополнил образ клатч в тон обуви.

Кейт Миддлтон показала округлившийся животик


Кейт Миддлтон показала округлившийся животик


Приталенный наряд, разумеется, не смог скрыть растущий животик герцогини. Пользователи сети также не могли не отметить, что Кейт слегка набрала вес и у неё появились "пухлые щечки".

Кейт Миддлтон показала округлившийся животик


Кейт Миддлтон показала округлившийся животик

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Ключевые слова: Кейт Миддлтон

Количество просмотров: 6 227
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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