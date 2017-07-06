Приталенный наряд, разумеется, не смог скрыть растущий животик герцогини. Пользователи сети также не могли не отметить, что Кейт слегка набрала вес и у неё появились "пухлые щечки".
Кейт Миддлтон показала округлившийся животик
Вчера, 21:47
Беременная Кейт Миддлтон посетила художественный музей в Лондоне.
По сообщениям западных изданий, герцогиню, ожидающую рождения третьего ребенка, перестал мучить токсикоз и теперь она будет появляться на различных мероприятиях значительно чаще. В художественном музее, который Миддлтон посетила на днях, она появилась в элегантном платье и туфлях на шпильке. Дополнил образ клатч в тон обуви.
Приталенный наряд, разумеется, не смог скрыть растущий животик герцогини. Пользователи сети также не могли не отметить, что Кейт слегка набрала вес и у неё появились "пухлые щечки".
Приталенный наряд, разумеется, не смог скрыть растущий животик герцогини. Пользователи сети также не могли не отметить, что Кейт слегка набрала вес и у неё появились "пухлые щечки".
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Ключевые слова: Кейт Миддлтон
Количество просмотров: 6 227
Количество просмотров: 6 227
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Автор фото: instagram, vk.com, daily mail
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Кейт Миддлтон показала округлившийся животик Беременная Кейт Миддлтон посетила художественный музей в Лондоне.
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