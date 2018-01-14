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Наталья Ионова показала снимок в откровенном купальнике, засветив грудь

Сегодня, 13:28
В настоящее время популярная певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, находится на Гоа, где наслаждается жарким солнцем.

Наталья Ионова показала снимок в откровенном купальнике, засветив грудь
Недавно же Наталья опубликовала фотографию, на которой позирует в белом откровенном купальнике, который не смог скрыть прелести исполнительницы, но все пикантные места остались в итоге прикрытыми.

Наталья Ионова показала снимок в откровенном купальнике, засветив грудь


«Я вот тут задумалась - счастье это конечная станция или все-таки путешествие?!! Для меня скорее всего второе. Нет смысла идти к цели и при этом не получать удовольствие от процесса», - написала под снимком Ионова.

Подписчики положительно оценили фотографию Натальи, заметив, что все получилось очень красиво и эстетично.

Наталья Ионова показала снимок в откровенном купальнике, засветив грудь

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Ключевые слова: Наталья Ионова

Количество просмотров: 4 420
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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