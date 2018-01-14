Наталья Ионова показала снимок в откровенном купальнике, засветив грудь

Недавно же Наталья опубликовала фотографию, на которой позирует в белом откровенном купальнике, который не смог скрыть прелести исполнительницы, но все пикантные места остались в итоге прикрытыми.«Я вот тут задумалась - счастье это конечная станция или все-таки путешествие?!! Для меня скорее всего второе. Нет смысла идти к цели и при этом не получать удовольствие от процесса», - написала под снимком Ионова.Подписчики положительно оценили фотографию Натальи, заметив, что все получилось очень красиво и эстетично.