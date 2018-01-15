Избранница Егора Кончаловского не может наладить отношения с его мамой

Теперь же режиссер счастлив с новой избранницей Машей, которая девять месяцев назад подарила ему сына Тимура. Недавно же Егор рассказал о том, что его маме сложно найти общий язык с новой возлюбленной.«Мама же казашка, а на Востоке прием пищи – крайне важное мероприятие. Поэтому едим мы часто и вкусно – она прекрасно готовит. После рождения внука наш дом стал называться «Тимур и его команда» – мама души в малыше не чает. Я перестал быть в семье центром притяжения, нахожусь где-то сбоку и очень радуюсь, если мне все-таки достается немного внимания от любимых женщин. С Машей мама тоже подружилась, хотя ей нелегко найти общий язык с кем-либо. Но вообще, их отношения – не мое дело», - делится в интервью "СтарХиту" режиссер.Стоит отметить, что Кончаловский перевез маму, актрису Наталью Аринбасарову, в свой дом, где выделил ей отдельную комнату в одном крыле дома.