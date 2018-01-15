Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Избранница Егора Кончаловского не может наладить отношения с его мамой

Сегодня, 08:23
Новость о расставании режиссера Егора Кончаловского и Любовь Толкалиной стала шоком для поклонников пары.

Избранница Егора Кончаловского не может наладить отношения с его мамой
Теперь же режиссер счастлив с новой избранницей Машей, которая девять месяцев назад подарила ему сына Тимура. Недавно же Егор рассказал о том, что его маме сложно найти общий язык с новой возлюбленной.

Избранница Егора Кончаловского не может наладить отношения с его мамой


«Мама же казашка, а на Востоке прием пищи – крайне важное мероприятие. Поэтому едим мы часто и вкусно – она прекрасно готовит. После рождения внука наш дом стал называться «Тимур и его команда» – мама души в малыше не чает. Я перестал быть в семье центром притяжения, нахожусь где-то сбоку и очень радуюсь, если мне все-таки достается немного внимания от любимых женщин. С Машей мама тоже подружилась, хотя ей нелегко найти общий язык с кем-либо. Но вообще, их отношения – не мое дело», - делится в интервью "СтарХиту" режиссер.

Стоит отметить, что Кончаловский перевез маму, актрису Наталью Аринбасарову, в свой дом, где выделил ей отдельную комнату в одном крыле дома.

Избранница Егора Кончаловского не может наладить отношения с его мамой

← Иосиф Пригожин и его дочка наконец-то ... Надя Михалкова поделилась фотографие... →

Ключевые слова: Егор Кончаловский

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, StarHit

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Жена Александра Половцева смогла найти общий язык с его экс-супругой
Егор Кончаловский поделился радостным событием в его семье
Андрей Кончаловский впервые рассказал о трагедии с дочкой Машей
Егор Кончаловский разместил снимок новорожденного сына
Самое популярное за неделю
Комментарии

Супруга Никиты Преснякова делится соблазнительными снимками с отдыха Некоторое время назад Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой отправился на отдых на остров Бали.
Ирина Безрукова заявила о том, что подвергалась сексуальным домогательствам После заявления многих мировых знаменитостей о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна это тема стала главной новостью для обсуждения в соцсети.
Юлия Ковальчук показала роскошную фигуру в облегающем платье Популярные певцы Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются одной из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе.
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов сочетались узами брака на Сейшелах Вот уже на протяжении двух месяцев поклонники реалити-шоу "Дом-2" с интересом наблюдают за личной жизнью Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес.
Надя Михалкова поделилась фотографией дочери Семь с половиной лет назад состоялась свадьба младшей дочери режиссера Никиты Михалкова Нади и ее возлюбленного Резо Гигинеишвили.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.