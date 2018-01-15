Елена Ваенга восхитила фанатов юношеской фотографией

Недавно же исполнительница обрадовала поклонников, опубликовав фотографию, на которой ей всего 18 лет. Фолловеры заметили, что звезда практически не изменилась и засыпали ее комплиментами.«Ух ты! Вот это глаза!! Магия)», «Фото завораживающее, очень красивое», «А взгляд такой же завораживающий», «Глаза твои совсем не изменились», «Вообще не изменились, разве только взгляд уверенней стал», «Взгляд!!!!..... Вся душа отражается в этих глазах... Невероятная красота», «Сколько в Вас тайны, даже в такие юные лёгкие 18 лет! Вы вообще сложно-сочинённое произведение!», «Хорошенькая, но взгляд уже совсем взрослой женщины», — написали в комментариях фолловеры.Стоит отметить, что в прошлом году Елена избавилась от лишних килограммов и теперь демонстрирует свою подтянутую фигуру на снимках.