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Светлану Зейналову заподозрили в интересном положении

Сегодня, 08:57
Недавно стало известно о том, что телеведущая Светлана Зейналова решила покинуть популярное шоу "Голос. Дети", и теперь ее место займет актриса Агата Муцениеце.

Светлану Зейналову заподозрили в интересном положении
По мнению некоторых пользователей Сети, такие кадровые изменения связаны с интересным положением Светланы. По слухам, телеведущая должна стать мамой во второй раз летом этого года.

Светлану Зейналову заподозрили в интересном положении


Согласно информации, Зейналова решила уменьшить нагрузку, поэтому отказывается от некоторых проектов. Сама же телеведущая пока никак не отреагировала на данную информацию.

Светлану Зейналову заподозрили в интересном положении

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Ключевые слова: Светлана Зейналова

Количество просмотров: 754
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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