Светлану Зейналову заподозрили в интересном положении

Недавно стало известно о том, что телеведущая Светлана Зейналова решила покинуть популярное шоу "Голос. Дети", и теперь ее место займет актриса Агата Муцениеце.

По мнению некоторых пользователей Сети, такие кадровые изменения связаны с интересным положением Светланы. По слухам, телеведущая должна стать мамой во второй раз летом этого года.Согласно информации, Зейналова решила уменьшить нагрузку, поэтому отказывается от некоторых проектов. Сама же телеведущая пока никак не отреагировала на данную информацию.