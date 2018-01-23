Согласно информации, Зейналова решила уменьшить нагрузку, поэтому отказывается от некоторых проектов. Сама же телеведущая пока никак не отреагировала на данную информацию.
Светлану Зейналову заподозрили в интересном положении
Сегодня, 08:57
Недавно стало известно о том, что телеведущая Светлана Зейналова решила покинуть популярное шоу "Голос. Дети", и теперь ее место займет актриса Агата Муцениеце.
По мнению некоторых пользователей Сети, такие кадровые изменения связаны с интересным положением Светланы. По слухам, телеведущая должна стать мамой во второй раз летом этого года.
Согласно информации, Зейналова решила уменьшить нагрузку, поэтому отказывается от некоторых проектов. Сама же телеведущая пока никак не отреагировала на данную информацию.
Согласно информации, Зейналова решила уменьшить нагрузку, поэтому отказывается от некоторых проектов. Сама же телеведущая пока никак не отреагировала на данную информацию.
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Ключевые слова: Светлана Зейналова
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Количество просмотров: 754
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Кадр из программы
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Автор фото: Instagram, Кадр из программы
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