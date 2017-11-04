Марк Тишман представил клип "Моя актриса" и снял в нем давнюю подругу

30 января 2018 года творческий тандем Сати Спивакова, Марк Тишман и клипмейкер Ирина Миронова представили клип на песню «Моя Актриса».Работа велась в апартаментах Louis Vuitton в ГУМе.Клип на песню «Моя Актриса» собрал трёх очень разных творческих индивидуальностей, которые до этого вместе никогда не работали.Дуэт автора песни Марка Тишмана и исполнительницы главной роли Сати Спиваковой поначалу кажется неожиданным. Ведущая Программ Нескучная классика, Большая опера на канале Культура , театральная актриса и ... эстрадный певец.Однако, подписчики Марка и Сати в инстаграме, да и самые внимательные зрители знают, что Сати и Марка связывает давняя дружба, которая недавно вылилась и в творческий тандем.Например, Спивакова и Тишман стали ведущими Новогодней ночи на канале Культура.Более того, песня «Моя Актриса» была написана Марком после просмотра спектакля «Машина Мюллер» в Гоголь-центре, где Сати исполняет главную роль.«Ты общаешься с человеком, смеёшься, что-то обсуждаешь, а потом видишь его на сцене - и открываешь какую-то новую невероятную глубину, это было для меня потрясением»- говорит Марк, который написал песню в ночь после спектакля.Сати же утверждает, что является давней поклонницей творчества Тишмана, и песня «Моя Актриса» сразу стала одной из её любимых.Режиссёр Ирина Миронова сняла больше всего клипов в нашей стране - более 800, но это её первый опыт сотрудничества и с Марком, и с Сати.И этот опыт, и этих артистов режиссёр назвала «особенными».Почему? Видимо, узнаем, посмотрев клип. Презентация клипа прошла в апартаментах Louis Viutton в ГУМе. Видео можно посмотреть чуть ниже: