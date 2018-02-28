Агату Муцениеце на съемках детского "Голоса" успокаивали дети

Недавно Агата призналась, что на съемках очень сильно нервничала. В итоге ее успокаивали маленькие участники, теперь уже со смехом вспоминает Муцениеце.«Поначалу я очень нервничала, иногда даже дети меня успокаивали. Помню, как один мальчик перед своим выступлением мне сказал: «Так, держи меня за руки и выдыхай!» – поделилась актриса. – Хотя это моя обязанность – отвлекать их перед выходом на сцену».Напомним, что Агата счастлива в браке с актером Павлом Прилучным, который старается поддерживать супругу во всем.