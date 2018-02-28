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Агату Муцениеце на съемках детского "Голоса" успокаивали дети

Сегодня, 08:57
В настоящее время на Первом канале идет шоу "Голос. Дети", в этом сезоне соведущим Дмитрия Нагиева стала актриса Агата Муцениеце, которая заменила Светлану Зейналову.

Агату Муцениеце на съемках детского "Голоса" успокаивали дети
Недавно Агата призналась, что на съемках очень сильно нервничала. В итоге ее успокаивали маленькие участники, теперь уже со смехом вспоминает Муцениеце.

Агату Муцениеце на съемках детского "Голоса" успокаивали дети


«Поначалу я очень нервничала, иногда даже дети меня успокаивали. Помню, как один мальчик перед своим выступлением мне сказал: «Так, держи меня за руки и выдыхай!» – поделилась актриса. – Хотя это моя обязанность – отвлекать их перед выходом на сцену».

Напомним, что Агата счастлива в браке с актером Павлом Прилучным, который старается поддерживать супругу во всем.

Агату Муцениеце на съемках детского "Голоса" успокаивали дети

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Ключевые слова: Агата Муцениеце, Голос. Дети

Количество просмотров: 2 652
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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