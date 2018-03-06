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Эмили Ратаковски показала обручальное кольцо на обнаженном фото

Вчера, 15:42
Модель Эмили Ратаковски является обладательницей стройной фигуры, что не устает демонстрировать на откровенных фотографиях.

Эмили Ратаковски показала обручальное кольцо на обнаженном фото
Эмили не стесняется оголяться, и каждый снимок звезды становится более провокационным, чем предыдущий. На днях в микроблоге модели появилась фотография, на которой она запечатлена полностью без одежды. Таким образом она похвасталась роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

Эмили Ратаковски показала обручальное кольцо на обнаженном фото


Напомним, что недавно Эмили сочеталась узами брака с Себастианом Бэр-МакКладом.

Эмили Ратаковски показала обручальное кольцо на обнаженном фото

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Ключевые слова: Эмили Ратаковски

Количество просмотров: 6 656
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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