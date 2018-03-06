Эмили Ратаковски показала обручальное кольцо на обнаженном фото

Эмили не стесняется оголяться, и каждый снимок звезды становится более провокационным, чем предыдущий. На днях в микроблоге модели появилась фотография, на которой она запечатлена полностью без одежды. Таким образом она похвасталась роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.Напомним, что недавно Эмили сочеталась узами брака с Себастианом Бэр-МакКладом.