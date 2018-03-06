Напомним, что недавно Эмили сочеталась узами брака с Себастианом Бэр-МакКладом.
Эмили Ратаковски показала обручальное кольцо на обнаженном фото
Вчера, 15:42
Модель Эмили Ратаковски является обладательницей стройной фигуры, что не устает демонстрировать на откровенных фотографиях.
Эмили не стесняется оголяться, и каждый снимок звезды становится более провокационным, чем предыдущий. На днях в микроблоге модели появилась фотография, на которой она запечатлена полностью без одежды. Таким образом она похвасталась роскошным обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.
Напомним, что недавно Эмили сочеталась узами брака с Себастианом Бэр-МакКладом.
Напомним, что недавно Эмили сочеталась узами брака с Себастианом Бэр-МакКладом.
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Ключевые слова: Эмили Ратаковски
Количество просмотров: 6 656
Количество просмотров: 6 656
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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