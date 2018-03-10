Степан Меньщиков и его супруга окончательно выяснили отношения

Позже выяснилось о неверности Евгении, а старший сын оказался не родным сыном Степана. Несмотря на многочисленные конфликты супруги смогли остаться в теплых отношениях.«Мне сложно так просто взять и закрыть страницу длиной в семь лет. Тем более когда есть общие малыши. Шесть лет я веду Инстаграм, и вы наблюдали развитие наших отношений: две свадьбы, две беременности, два развода, и тут - бац! - я все оборвала. Ладно, обещаю вам почаще рассказывать о нашем теперешнем общении и, так сказать, родительской дружбе. Например, сегодня Степан был у нас в гостях, привез Ивана и кучу подарков, пообщался с принцессой», - поведала женщина.Несмотря на расставание, Степан старается проводить много времени с детьми и уделять им все свое свободное время.