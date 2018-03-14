Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отправились в романтическое путешествие

Недавно же у спортсмена возник небольшой перерыв в середине сезона, и они с возлюбленный устроили себе отдых. Вместо того чтобы отправиться в теплые страны греться под жарким солнцем, пара выбрала для отдыха горы.В микроблогах Криштиану и Джорджины появляются фотографии, на которых они катаются на снегоходах, купаются в бассейне на открытом воздухе, пробуют местную кухню.В этот раз молодые родители решили оставить детей дома. Напомним, что у Роналду также есть дети, рожденные от суррогатных матерей.