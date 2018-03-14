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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отправились в романтическое путешествие

Вчера, 18:57
Известный футболист Криштиану Роналду счастлив в отношениях с Джорджиной Родригес, которая подарила ему в прошлом году очаровательную дочку.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отправились в романтическое путешествие
Недавно же у спортсмена возник небольшой перерыв в середине сезона, и они с возлюбленный устроили себе отдых. Вместо того чтобы отправиться в теплые страны греться под жарким солнцем, пара выбрала для отдыха горы.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отправились в романтическое путешествие


В микроблогах Криштиану и Джорджины появляются фотографии, на которых они катаются на снегоходах, купаются в бассейне на открытом воздухе, пробуют местную кухню.

В этот раз молодые родители решили оставить детей дома. Напомним, что у Роналду также есть дети, рожденные от суррогатных матерей.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отправились в романтическое путешествие

← Фанаты пришли в восторг от совместног...

Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 1 846
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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