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Май Абрикосов возмущен поведением экс-участников, вернувшихся на "Дом-2"

Сегодня, 08:48
Недавно на телепроекте "Дом-2" появилось новшество, согласно которому зрители могут выбрать бывших участников, кто может вернуться на реалити-шоу.

Май Абрикосов возмущен поведением экс-участников, вернувшихся на "Дом-2"
Экс-участник главной телестройки страны Май Абрикосов заявил, что не при каких обстоятельствах не вернулся бы на шоу. Он обрушился с критикой на проект в целом и на "домочадцев".

Май Абрикосов возмущен поведением экс-участников, вернувшихся на "Дом-2"


«Тех, кто возвращается на «Дом-2», считаю проигравшими и неудачниками. Стыдно за таких старичков. Они приходят туда, чтобы расписаться в своей несостоятельности, продемонстрировав всем, что их достижения на нуле. Организаторы телепроекта выбрали верный курс на закрытие шоу», – сообщил Май.

Абрикосов признается, что считает свое участие ошибкой, которую никогда больше не повторит.

Май Абрикосов возмущен поведением экс-участников, вернувшихся на "Дом-2"

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Ключевые слова: Май Абрикосов, Дом-2

Количество просмотров: 975
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из программы

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