Май Абрикосов возмущен поведением экс-участников, вернувшихся на "Дом-2"

Экс-участник главной телестройки страны Май Абрикосов заявил, что не при каких обстоятельствах не вернулся бы на шоу. Он обрушился с критикой на проект в целом и на "домочадцев".«Тех, кто возвращается на «Дом-2», считаю проигравшими и неудачниками. Стыдно за таких старичков. Они приходят туда, чтобы расписаться в своей несостоятельности, продемонстрировав всем, что их достижения на нуле. Организаторы телепроекта выбрали верный курс на закрытие шоу», – сообщил Май.Абрикосов признается, что считает свое участие ошибкой, которую никогда больше не повторит.