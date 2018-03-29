Май Абрикосов возмущен поведением экс-участников, вернувшихся на "Дом-2"

Недавно на телепроекте "Дом-2" появилось новшество, согласно которому зрители могут выбрать бывших участников, кто может вернуться на реалити-шоу.
Экс-участник главной телестройки страны Май Абрикосов заявил, что не при каких обстоятельствах не вернулся бы на шоу. Он обрушился с критикой на проект в целом и на "домочадцев".
«Тех, кто возвращается на «Дом-2», считаю проигравшими и неудачниками. Стыдно за таких старичков. Они приходят туда, чтобы расписаться в своей несостоятельности, продемонстрировав всем, что их достижения на нуле. Организаторы телепроекта выбрали верный курс на закрытие шоу», – сообщил Май.
Абрикосов признается, что считает свое участие ошибкой, которую никогда больше не повторит.
Ключевые слова: Май Абрикосов
, Дом-2
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр из программы
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