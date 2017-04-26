Виктория Боня призвала не доверять адвокату Сергею Жорину

Благотворительный вечер памяти Жанны Фриске закончился грязными обвинениями в адрес её подруг

Это благотворительное мероприятия, иннициированное родителями Жанны Фриске, проходит уже в третий раз и, надо признать, что особой популярностью никогда не пользовалось.