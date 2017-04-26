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Виктория Боня призвала не доверять адвокату Сергею Жорину

Вчера, 16:11
Сергей Жорин стал защитником Ольги Бузовой после того, как «обманутые блогеры» под предводительством некого Серафима решили на ней хайпануть.

Виктория Боня призвала не доверять адвокату Сергею Жорину
История эта была заранее проигрышная, поскольку Бузова лишь лицо этого гива, а не организатор и если аферы и были, то не по её вине.
Тем более, что деньги за недополученных подписчиков Серафиму и остальным возмутителям спокойствия, все же вернули.

Виктория Боня призвала не доверять адвокату Сергею Жорину


Но, как пишут папарацци.ру, в этом деле, неожиданно появился еще один персонаж в лице Виктории Боня. Ей захотелось вставить и свои «5 копеек», а потому под рассказом Бузовой об этом происшествии она написала в комментариях о Сергее Жорине, примерно, следующее – «… Работал на 2 лагеря, не честно , хотел пиара ! Ему нельзя доверять будь осторожна».

Естественно, что это не осталось незамеченным и разлетелось по сети. Поняв, что сморозила глупость, Боня тут же разместила в сети опровержение, что её не так поняли. Как обычно, виноваты «журналисты».



Возможно, поклонники Боня ей и поверят, но вот услугами Жорина, она уже точно не сможет воспользоваться.

Виктория Боня призвала не доверять адвокату Сергею Жорину

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Ключевые слова: Виктория Боня, Сергей Жорин, Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 730
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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