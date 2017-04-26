Виктория Боня призвала не доверять адвокату Сергею Жорину

Тем более, что деньги за недополученных подписчиков Серафиму и остальным возмутителям спокойствия, все же вернули.
Но, как пишут папарацци.ру, в этом деле, неожиданно появился еще один персонаж в лице Виктории Боня. Ей захотелось вставить и свои «5 копеек», а потому под рассказом Бузовой об этом происшествии она написала в комментариях о Сергее Жорине, примерно, следующее – «… Работал на 2 лагеря, не честно , хотел пиара ! Ему нельзя доверять будь осторожна».
Естественно, что это не осталось незамеченным и разлетелось по сети. Поняв, что сморозила глупость, Боня тут же разместила в сети опровержение, что её не так поняли. Как обычно, виноваты «журналисты».
Возможно, поклонники Боня ей и поверят, но вот услугами Жорина, она уже точно не сможет воспользоваться.