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Алла Пугачева погрязла в скандале из-за отношения к прислуге и няням

Вчера, 10:51
Певица Алла Пугачева хотела поделиться трогательным семейным видео, но вляпалась в скандал.

Алла Пугачева погрязла в скандале из-за отношения к прислуге и няням
Многие обратили внимание отнюдь не на милых Гарри и Лизу, которые рассказывали о любимых конфетах мамы Аллы, а на то, что прислуга и няни не сидят за одним столом с Аллой и детьми, а едят в уголочке за столиком поменьше:



"Они что, не люди? Почему они едят отдельно?"

"Отношение, как к людям второго сорта..."

"Эти люди, на минуточку, воспитывают ваших детей и моют ваши сортиры. Можно было хотя бы не выкладывать в сеть, чтобы унижать только в семье"

- возмущённо пишут в сети.

У редакторов сайта zvezdi.ru ни няни, ни прислуги никогда не было. Лично я не очень понимаю этих отношений, когда в доме по факту чужие люди, поэтому интересно послушать ваше мнение по этому поводу.

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 17 667
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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