Младшая дочь Алсу приняла участие в кастинге шоу «Голос. Дети»

35-летняя исполнительница Алсу и её супруг Ян Абрамов воспитывают троих детей: 12-летнюю дочь Сафину, 10-летнюю Микеллу и 2-летнего сына Рафаэля. О карьере певицы всерьёз пока задумалась только Микелла - именно её и увидят зрители на слепом прослушивании будущего сезона шоу "Голос. Дети" - девочка прошла кастинг, где выступала перед Пелагеей, Валерием Меладзе и Светланой Лободой.Алсу призналась, что не любит выставлять напоказ способности своих детей, но, в тоже время, если видит, что талант правда есть, не считает нужным прятать его от публики.