Алсу призналась, что не любит выставлять напоказ способности своих детей, но, в тоже время, если видит, что талант правда есть, не считает нужным прятать его от публики.
Младшая дочь Алсу приняла участие в кастинге шоу «Голос. Дети»
Вчера, 21:46
10-летняя дочь певицы Алсу появилась на отборочном этапе популярного проекта.
35-летняя исполнительница Алсу и её супруг Ян Абрамов воспитывают троих детей: 12-летнюю дочь Сафину, 10-летнюю Микеллу и 2-летнего сына Рафаэля. О карьере певицы всерьёз пока задумалась только Микелла - именно её и увидят зрители на слепом прослушивании будущего сезона шоу "Голос. Дети" - девочка прошла кастинг, где выступала перед Пелагеей, Валерием Меладзе и Светланой Лободой.
Алсу призналась, что не любит выставлять напоказ способности своих детей, но, в тоже время, если видит, что талант правда есть, не считает нужным прятать его от публики.
Алсу призналась, что не любит выставлять напоказ способности своих детей, но, в тоже время, если видит, что талант правда есть, не считает нужным прятать его от публики.
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Ключевые слова: Алсу
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Количество просмотров: 2 457
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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