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Актриса Катерина Шпица поделилась секретами красоты благодаря ручной пластике

Вчера, 17:12
На официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube было опубликовано интервью актрисы кино и театра Катерины Шпица.

Актриса Катерина Шпица поделилась секретами красоты благодаря ручной пластике
Катя поделилась своим мнением о центре Юрия Андреевича Волынкина с Олесей Ермаковой (журналист, победительница шоу "Холостяк" на ТНТ, продюсер).

Актриса Катерина Шпица поделилась секретами красоты благодаря ручной пластике


"О методе я узнала случайно, аккаунт Центра Ручная Пластика попался мне во вкладке "Интересное" в Instagram и я стала наблюдать за ним, более того клиентка Центра Юрия Андреевича - певица Юлия Беретта, хорошая подруга крестной моего ребенка, и я могла узнать у нее все подробности о результате. Результат, скажу вам честно, впечатляющий. Я не страдаю лишним весом, но определенные проблемные зоны у меня есть, хотя это никогда не влияло на творчество, на самопрезентацию... Данный метод разработан специально для "эстетического меньшинства" и позволяет убрать фиброзные отложения, что важно, без хирургического вмешательства. Я хочу в своей жизни наслаждаться всем прекрасным - и, скорректировав некоторые вещи в своей фигуре, я могу позволить себе надеть что угодно. Это здорово!".


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Ключевые слова: Катерина Шпица, Юрий Волынкин

Количество просмотров: 2 860
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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