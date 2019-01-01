Актриса Катерина Шпица поделилась секретами красоты благодаря ручной пластике

Катя поделилась своим мнением о центре Юрия Андреевича Волынкина с Олесей Ермаковой (журналист, победительница шоу "Холостяк" на ТНТ, продюсер)."О методе я узнала случайно, аккаунт Центра Ручная Пластика попался мне во вкладке "Интересное" в Instagram и я стала наблюдать за ним, более того клиентка Центра Юрия Андреевича - певица Юлия Беретта, хорошая подруга крестной моего ребенка, и я могла узнать у нее все подробности о результате. Результат, скажу вам честно, впечатляющий. Я не страдаю лишним весом, но определенные проблемные зоны у меня есть, хотя это никогда не влияло на творчество, на самопрезентацию... Данный метод разработан специально для "эстетического меньшинства" и позволяет убрать фиброзные отложения, что важно, без хирургического вмешательства. Я хочу в своей жизни наслаждаться всем прекрасным - и, скорректировав некоторые вещи в своей фигуре, я могу позволить себе надеть что угодно. Это здорово!".