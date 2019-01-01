"О методе я узнала случайно, аккаунт Центра Ручная Пластика попался мне во вкладке "Интересное" в Instagram и я стала наблюдать за ним, более того клиентка Центра Юрия Андреевича - певица Юлия Беретта, хорошая подруга крестной моего ребенка, и я могла узнать у нее все подробности о результате. Результат, скажу вам честно, впечатляющий. Я не страдаю лишним весом, но определенные проблемные зоны у меня есть, хотя это никогда не влияло на творчество, на самопрезентацию... Данный метод разработан специально для "эстетического меньшинства" и позволяет убрать фиброзные отложения, что важно, без хирургического вмешательства. Я хочу в своей жизни наслаждаться всем прекрасным - и, скорректировав некоторые вещи в своей фигуре, я могу позволить себе надеть что угодно. Это здорово!".
Актриса Катерина Шпица поделилась секретами красоты благодаря ручной пластике
Вчера, 17:12
На официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube было опубликовано интервью актрисы кино и театра Катерины Шпица.
Катя поделилась своим мнением о центре Юрия Андреевича Волынкина с Олесей Ермаковой (журналист, победительница шоу "Холостяк" на ТНТ, продюсер).
"О методе я узнала случайно, аккаунт Центра Ручная Пластика попался мне во вкладке "Интересное" в Instagram и я стала наблюдать за ним, более того клиентка Центра Юрия Андреевича - певица Юлия Беретта, хорошая подруга крестной моего ребенка, и я могла узнать у нее все подробности о результате. Результат, скажу вам честно, впечатляющий. Я не страдаю лишним весом, но определенные проблемные зоны у меня есть, хотя это никогда не влияло на творчество, на самопрезентацию... Данный метод разработан специально для "эстетического меньшинства" и позволяет убрать фиброзные отложения, что важно, без хирургического вмешательства. Я хочу в своей жизни наслаждаться всем прекрасным - и, скорректировав некоторые вещи в своей фигуре, я могу позволить себе надеть что угодно. Это здорово!".
"О методе я узнала случайно, аккаунт Центра Ручная Пластика попался мне во вкладке "Интересное" в Instagram и я стала наблюдать за ним, более того клиентка Центра Юрия Андреевича - певица Юлия Беретта, хорошая подруга крестной моего ребенка, и я могла узнать у нее все подробности о результате. Результат, скажу вам честно, впечатляющий. Я не страдаю лишним весом, но определенные проблемные зоны у меня есть, хотя это никогда не влияло на творчество, на самопрезентацию... Данный метод разработан специально для "эстетического меньшинства" и позволяет убрать фиброзные отложения, что важно, без хирургического вмешательства. Я хочу в своей жизни наслаждаться всем прекрасным - и, скорректировав некоторые вещи в своей фигуре, я могу позволить себе надеть что угодно. Это здорово!".
← Больше не секрет: Дуа Липа и Анвар Хадид официально вместе Настасья Самбурская очаровала внешним видом в платье с декольте →
Ключевые слова: Катерина Шпица, Юрий Волынкин
Количество просмотров: 2 860
Количество просмотров: 2 860
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Автор фото: Инстаграм
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале Телеведущий Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми продолжают прибалтийские каникулы.
Просто блеск: Бейонсе в невероятном образе на премьере ленты «Король Лев» Певица Бейонсе вместе с дочкой посетила голливудскую премьеру картины "Король Лев" - в российском прокате с 18 июля.
Наталья Водянова показала фигуру в винтажном белом бикини Топ-модель Наталья Водянова обновила блог снимками из отпуска, который провела в полном одиночестве.
Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером Сегодня множество изданий сообщило, что бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган нашел новую любовь.
Актриса Женя Малахова: "Я стала идеальной после методики Ручная Пластика" Актриса, певица, экс-солистка группы "REFLEX" Евгения Малахова на официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube дала развернутый комментарий в виде интервью на тему своего посещения Центра под руководством Юрия Андреевича Волынкина.