Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян

На днях светская львица Ким Кардашьян отметила свой 39-й день рождения. Среди всего многообразия подарков, полученных звездой, один из них ей точно запомнится на всю жизнь. Супругу Ким Канье Уэсту удалось по-настоящему удивить жену и привести её в полный восторг.Вместо покупки, например, дорогих ювелирных украшений, музыкант поступил очень благородно и пожертвовал миллион долларов различным благотворительным фондам, поддержкой которых занимается Ким. Супруге Уэст вручил сертификат о пожертвовании, о чём она сообщила своим подписчикам: "Я получила много подарков, но подарок от Канье - нечто потрясающее! Он пожертвовал один миллион долларов моим любимым благотворительным организациям, которые помогают воплотить в жизнь тюремную реформу. Он сделал это пожертвование от себя и от лица наших детей. Это делает моё сердце очень-очень счастливым!" - написала Ким.