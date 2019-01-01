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Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян

Сегодня, 02:15
Рэпер Канье Уэст поздравил свою супругу Ким Кардашьян с днём рождения весьма необычным образом.

Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян
На днях светская львица Ким Кардашьян отметила свой 39-й день рождения. Среди всего многообразия подарков, полученных звездой, один из них ей точно запомнится на всю жизнь. Супругу Ким Канье Уэсту удалось по-настоящему удивить жену и привести её в полный восторг.

Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян


Вместо покупки, например, дорогих ювелирных украшений, музыкант поступил очень благородно и пожертвовал миллион долларов различным благотворительным фондам, поддержкой которых занимается Ким. Супруге Уэст вручил сертификат о пожертвовании, о чём она сообщила своим подписчикам: "Я получила много подарков, но подарок от Канье - нечто потрясающее! Он пожертвовал один миллион долларов моим любимым благотворительным организациям, которые помогают воплотить в жизнь тюремную реформу. Он сделал это пожертвование от себя и от лица наших детей. Это делает моё сердце очень-очень счастливым!" - написала Ким.

Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян


Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян

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Ключевые слова: Канье Уэст, Ким Кардашьян

Количество просмотров: 4 355
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, nme.com, etonline.com

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Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян Рэпер Канье Уэст поздравил свою супругу Ким Кардашьян с днём рождения весьма необычным образом.
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